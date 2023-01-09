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Politico: ПВК «Вагнера» нарощує присутність у Сербії, США стурбовані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Politico: ПВК «Вагнера» нарощує присутність у Сербії, США стурбовані
Уряд США стурбований тим, наскільки ПВК Вагнера втручається у внутрішню політику суверенних країн
фото: politico.com

Представники ПВК відкрили у Сербії організацію під назвою російсько-сербський центр «Орли»

Приватна військова компанія «Вагнера», яка бере активну участь у війні проти України, нарощує свою присутність у Сербії. Це викликає занепокоєння Сполучених Штатів Америки.  Про це пише Politico.

Представники ПВК присутні в багатьох країнах світу. Мова йде про Сирію, Мадагаскар, Лівію та інші. Проте тепер «вагнерівці» посилюють свою активність у тих країнах, в яких США мають більше ділових та дипломатичних інтересів.

Місяць тому представники ПВК відкрили у Сербії організацію під назвою російсько-сербський центр «Орли». Ця організація планує інформаційно протистояти «російським лібералам», які проживають у цій країні та займаються антиросійською діяльністю. Politico зазначає, що присутність ПВК у Сербії видає зростальна напруженість на кордоні із Косово.

«Уряд США стурбований тим, наскільки ПВК Вагнера втручається у внутрішню політику суверенних країн, порушує права людини та грабує їх мінеральні багатства», – пояснив представник Білого дому.

Він додав, що США мають докази того, що жорстокі методи, які представники приватної військової компанії застосовують, лише погіршують ситуацію. Це створює можливості для екстремістів у країні.

Як повідомлялося, Росія очікує, що Сербія відмовиться від участі в деяких міжнародних зустрічах, які проводяться без участі РФ та на яких у центрі уваги є Росія. 

Президент Сербії Александар Вучич перебуває під тиском з боку Брюсселя, адже країна не приєдналася до санкцій проти Росії та продовжує підтримувати авіасполучення з російськими містами. Водночас Вучич заявив, що Сербія не допомагатиме Росії обходити європейський санкційний режим. Також Сербія дбає про те, щоб мати можливості альтернативного надходження енергоносіїв та не користуватися винятково російськими нафтою та газом. Про те, як Вучич розривається між Брюсселем та Москвою в інтерв'ю «Главкому» розповів посол України в Сербії Володимир Толкач.

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Теги: Косово права людини ПВК Вагнера Сербія США

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