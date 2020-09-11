У Кремлі повідомили точну дату візиту Лукашенка



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Лукашенко приїде до Путіна з робочим візитом

Керівник Білорусі приїде до Росії 14 вересня

Керівник білорусі Олександр Лукашенко приїде до Москви 14 вересня. Про це на брифінгу повідомив прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, пише УНІАН.

«Так, візит Лукашенка дійсно відбудеться в понеділок, 14 вересня. Буде робочий візит. У нього буде спілкування з президентом Путіним», – сказав Пєсков.

За його словами, підписання документів при цьому не планується.

Нагадаємо, 30 серпня після телефонної розмови Лукашенка та президента РФ Владіміра Путіна їхні пресслужби оголосили, що лідери домовилися «в найближчі тижні провести зустріч у Москві».

Як повідомлялося 7 вересня, Кремль очікує на візит Лукашенка у найближчі дні.

Путін визнав: Росія готується до силового втручання у білоруські протести.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

У Мінську та інших білоруських містах під час акцій протесту на минулих вихідних затримали 633 особи.

Як повідомлялося, глава МВС Білорусі назвав білоруську міліцію «найгуманнішою в світі».

Велика Британія, ЄС, Канада і США обговорюють введення санкцій проти Білорусі.

Натомість 2 вересня Білорусь відповіла на санкції країн Балтії.

1 вересня керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна ухвалить економічні рішення у відповідь на санкції країн Балтії.

До слова, Литва, Латвія і Естонія ввели санкції проти 30 чиновників з Білорусі, в тому числі й щодо президента Олександра Лукашенка.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.



