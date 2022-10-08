Банкова прокоментувала вибух на Кримському мосту

В Офісі президента наголошують, що «все російське окупаційне» має бути вигнано із Криму

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ранкова пожежа на Кримському мості це лише початок. Про це він написав у Twitter у суботу, 8 жовтня.

«Крим, міст, початок. Все незаконне має бути зруйноване, все вкрадене – повернуто Україні, все російське окупаційне – вигнано», – зазначив Подоляк.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.