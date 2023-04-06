Школярка відразу вступила до дев'яти найкращих університетів світу. Як їй це вдалось

Діярбакир Гюль Карен Аша поки що не визначилась, до якого саме університету вступатиме, адже має час подумати до 1 травня

Мешканка турецького містечка Діярбакир Гюль Карен Ача стала однією із «100 найяскравіших» студентів світу, відібраних міжнародною освітньою програмою «Rise for the World», до якої подали заявки 50 тис. людей із 170 країн світу. Про це пише турецьке видання Gazeteduvar.

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Завдяки своїй перемозі у програмі, талановита школярка отримала довічну стипендію на навчання, а також зуміла привернути увагу найпрестижніших університетів світу. Карен, чия мати є простою вчителькою музики, а батько – вчителем математики, отримала повну стипендію в Гарварді та Стенфорді, у які сотні тисяч кандидатів щороку подають заявки на навчання, а також в університеті Джона Гопкінса, Дьюка, Північно-Західному університеті, унверситеті Берклі, університеті Торонто, Технологічному інституті Джорджії та Каліфорнійському університеті Санта-Крус. У майбутньому дівчинка хоче займатись біотехнологіями та нейронаукою, якою зацікавилась іще декілька років тому.

«Я відкрила для себе нейронауку в середній школі. Хочу вивчати нейронауку і в університеті. Причина в тому, що я хочу глибше розібратись як працює мозок людини і знайти більш радикальні рішення деяких питань його функціонування –на стику біотехнологій та нейронауки», – зазначає вона.

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Втім, шлях до освіти був дуже непростим, та навіть тернистим, – вона навіть хотіла кинути декілька разів підготовку, і жити нормальним життям, як і решта турецьких учнів.

«Я готувалася до вступу до університету протягом п’яти років. Цього року мене прийняли 9 університетів США та Канади. Протягом останніх 5 років я брала участь у багатьох змаганнях. Я також змогла попрацювати із Нью-Йоркським університетом, над однією із наукових програм», – говорить мешканка Туреччини.

Вона також розкрила подробиці того, над яким саме проектом вона працює зараз.

«Ми працювали над біорозкладним та відновлюваним пластиком. Ми виробляємо пластик із сільськогосподарської продукції, вирощеної в південно-східній Анатолії. Найголовнішою його особливістю є те, що він розчиняється за короткий час і не виділяє токсичних речовин при розморожуванні. Однією з особливостей цього проекту є те, що наші ресурси використовуються як рішення, яке не піддається негативному впливу людини. Цей наш проект входить до 10 найуспішніших проектів у світі, і зараз ми на завершальній стадії», – сказала Гюль Карен Ача. Вона також переконує, що поки що не визначилась, до якого саме університету вступатиме, адже має час іще подумати до 1 травня.

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