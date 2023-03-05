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В Ірані сотні школярок отруїлися невідомими газами

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
В Ірані сотні школярок отруїлися невідомими газами
За останні три місяці в Ірані зафіксовано кілька сотень випадків отруєння школярок невідомим газом
фото: Associated Press (ілюстративне)

Релігійні групи можуть націлюватися на дівчат, щоб не допустити їх до школи

Чергова хвиля отруєння невідомим газом прокотилася Іраном. Десятки школярок із 30 міст були госпіталізовані 4 березня. Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеві інформаційні агентства.

За останні тижні до медичних закладів потрапили сотні дівчат. У всіх були однакові симптоми: проблеми з диханням, головні болі та запаморочення. У соціальних мережах повідомлялося, що деякі страждали від блювоти, а також відчули печіння та параліч у ногах. Є думки, що загадкові отруєння є начебто навмисним актом релігійних груп, які виступають проти жіночої освіти.

Щонайменше 30 учнів школи в Урмії, розташованій на північному заході країни, перебували під наглядом лікарів, а це означає, що хвиля отруєння поширюється до все менших і менших центрів.

Мортеза Хатамі з парламентського комітету охорони здоров'я повідомила, що школярки отруїлися кількома видами газів. За її словами, загальний стан здоров’я дітей вважається добрим.

Мати однієї 15-річної жертви розповіла, що вона приїхала до школи своєї доньки та побачила лікарів, які лікували хворих учнів у машині швидкої допомоги, а інші лежали на вулиці в очікуванні термінової медичної допомоги.

За останні три місяці в Ірані зафіксовано кілька сотень випадків отруєння школярок невідомим газом. Вони нібито сталися в десятках шкіл, особливо в священному місті Кум, де 30 листопада стався перший випадок групового отруєння. 

Це призвело до протестів перед школами та відділами освіти в кількох містах, включаючи Тегеран. Поговорювали, що нібито, за отруєнням стоять релігійні кола, які хотіли б перешкодити навчанню дівчаток. Цю концепцію згадав тамтешній чиновник міністерства охорони здоров'я.

Нагадаємо, торік у вересні в реанімації Тегерана померла 22-річна Махса Аміні. За два дні до того її заарештували співробітники поліції моралі – за те, що з-під хіджаба виднілося волосся. Після цього в Ірані спалахнули багатотисячні акції протесту – жінки демонстративно зривали із себе хіджаби та публічно спалювали їх, відрізали собі волосся.

Теги: отруєння Іран

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