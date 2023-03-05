В Ірані сотні школярок отруїлися невідомими газами

За останні три місяці в Ірані зафіксовано кілька сотень випадків отруєння школярок невідомим газом

Релігійні групи можуть націлюватися на дівчат, щоб не допустити їх до школи

Чергова хвиля отруєння невідомим газом прокотилася Іраном. Десятки школярок із 30 міст були госпіталізовані 4 березня. Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеві інформаційні агентства.

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За останні тижні до медичних закладів потрапили сотні дівчат. У всіх були однакові симптоми: проблеми з диханням, головні болі та запаморочення. У соціальних мережах повідомлялося, що деякі страждали від блювоти, а також відчули печіння та параліч у ногах. Є думки, що загадкові отруєння є начебто навмисним актом релігійних груп, які виступають проти жіночої освіти.

Щонайменше 30 учнів школи в Урмії, розташованій на північному заході країни, перебували під наглядом лікарів, а це означає, що хвиля отруєння поширюється до все менших і менших центрів.

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Мортеза Хатамі з парламентського комітету охорони здоров'я повідомила, що школярки отруїлися кількома видами газів. За її словами, загальний стан здоров’я дітей вважається добрим.

Мати однієї 15-річної жертви розповіла, що вона приїхала до школи своєї доньки та побачила лікарів, які лікували хворих учнів у машині швидкої допомоги, а інші лежали на вулиці в очікуванні термінової медичної допомоги.

За останні три місяці в Ірані зафіксовано кілька сотень випадків отруєння школярок невідомим газом. Вони нібито сталися в десятках шкіл, особливо в священному місті Кум, де 30 листопада стався перший випадок групового отруєння.

Це призвело до протестів перед школами та відділами освіти в кількох містах, включаючи Тегеран. Поговорювали, що нібито, за отруєнням стоять релігійні кола, які хотіли б перешкодити навчанню дівчаток. Цю концепцію згадав тамтешній чиновник міністерства охорони здоров'я.

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Нагадаємо, торік у вересні в реанімації Тегерана померла 22-річна Махса Аміні. За два дні до того її заарештували співробітники поліції моралі – за те, що з-під хіджаба виднілося волосся. Після цього в Ірані спалахнули багатотисячні акції протесту – жінки демонстративно зривали із себе хіджаби та публічно спалювали їх, відрізали собі волосся.