До Землі наближається астероїд завширшки 4 км, який можна буде побачити в бінокль

Хоча це буде найбільш тісне зближення з Аліндою за сто років, науковці радять не хвилюватись, адже орбіта астероїда не збігається з курсом Землі

12 січня в небі буде видно гігантський астероїд Алінда – він пролетить максимально близько до Землі за останні 100 років. Його можна буде побачити за допомогою бінокля чи невеликого телескопа. Про це пише IflScience.

За словами астрономів, астероїд (887) Алінда має діаметр 4,2 км і є одним із п’яти найбільших астероїдів, які наближаються до Землі на відстань менше ніж 15 млн км відсьогодні до 2200 року.

8 січня цей космічний об'єкт підлетів на 0,08220 астрономічних одиниць (а.о.) до нашої планети.

Але піку активності Алінда досягне ввечері 12 січня. Експерти радять взяти бінокль або невеликий телескоп, аби побачити цей яскравий та великий астероїд. Його буде видно в північній півкулі, у сузір’ях Оріона та Близнюків.

І хоча це буде найбільш тісне зближення з Аліндою за сто років, науковці радять не хвилюватись, адже орбіта астероїда не збігається з курсом Землі.

Дослідники наголошують: хоча в астрономічних термінах це називається «близьким контактом», все ж астероїд 887 летить від Землі за 12,3 мільйона кілометрів, що в 32 рази більше середньої відстані до Місяця.

Проте і на такій відстані цей космічний об’єкт буде досить яскравим у небі протягом наступних 10 днів.

А наступного разу астероїд 887 наблизиться до Землі 25 січня 2087 року на відстань 0,16633 астрономічних одиниць.

Нагадаємо, раніше ми писали, що до Землі наближається астероїд розміром з 10-поверховий будинок. Зазначається, що астероїд пролетить на відстані 7,2 млн км від нашої планети. Він рухатиметься зі швидкістю 23726 кілометрів на годину. Проте експерти запевняють, що зіткнення неможливе.

До слова, у вересні поблизу Землі на відстані приблизно 1 мільйона кілометрів пролетів астероїд 2024 ON. Це майже в 2,6 рази більше, ніж відстань до Місяця. Астероїд, розміром в два футбольні поля, близько 220 метрів у діаметрі, був класифікований як «потенційно небезпечний», але не становив явної загрози для нашої планети​.