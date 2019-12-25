У Харкові невідомі підірвали і пограбували банкомат
Невідомі підірвали банкомат, розташований в приміщенні банку на першому поверсі п'ятиповерхового будинку
У Харкові невідомі підірвали й пограбували банкомат, сума викрадених коштів встановлюється.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Подія сталася вночі 25 грудня на вулиці Академіка Волкова в Київському районі міста. Сума викрадених коштів встановлюється, постраждалих немає.
Невідомі підірвали банкомат, розташований в приміщенні банку на першому поверсі п'ятиповерхового будинку.
В ході проведення огляду поліцейські встановили, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою.
Нагадаємо, на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі міста Києва, в ніч з 29 на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку.
Як повідомлялося, поліція відкрила справу через вибух у київському Ощадбанку.
У неділю, 1 грудня, вранці поліція затримала підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку в Києві.