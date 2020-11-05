Штаб Байдена запустив сайт про передачу влади в США

Згідно з останніми прогнозами Fox News, Байден заручився підтримкою 264 виборщиків, а чинний президент США Дональд Трамп — 214

Виборчий штаб кандидата в президенти США Джо Байдена, не чекаючи його перемоги на виборах, запустив сайт, призначений для підготовки до передачі влади від чинного президента США Дональда Трампа.

Наразі на ресурсі опубліковано тільки одне повідомлення.

«Американський народ визначить, хто буде наступним президентом США. У кількох штатах країни досі ведеться підрахунок голосів. Кризи, з якими зіткнулася країна, серйозні - від пандемії до економічного спаду, від зміни клімату до расової несправедливості - і команда перехідного періоду буде продовжувати готуватися повним ходом, щоб адміністрація Байдена-Харріс (кандидат у віцепрезиденти США від демократів Камала Харріс — ред) могла приступити до роботи в перший же день», — йдеться в повідомленні.

На сайті поки немає інформації про безпосередні плани передачі влади демократам.

Згідно з останніми прогнозами Fox News, Байден заручився підтримкою 264 виборщиків, а чинний президент США Дональд Трамп — 214. Для перемоги необхідно отримати 270 голосів.