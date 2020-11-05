Штаб Байдена запустив сайт про передачу влади в США
Згідно з останніми прогнозами Fox News, Байден заручився підтримкою 264 виборщиків, а чинний президент США Дональд Трамп — 214
Наразі на ресурсі опубліковано тільки одне повідомлення.
«Американський народ визначить, хто буде наступним президентом США. У кількох штатах країни досі ведеться підрахунок голосів. Кризи, з якими зіткнулася країна, серйозні - від пандемії до економічного спаду, від зміни клімату до расової несправедливості - і команда перехідного періоду буде продовжувати готуватися повним ходом, щоб адміністрація Байдена-Харріс (кандидат у віцепрезиденти США від демократів Камала Харріс — ред) могла приступити до роботи в перший же день», — йдеться в повідомленні.
На сайті поки немає інформації про безпосередні плани передачі влади демократам.
Згідно з останніми прогнозами Fox News, Байден заручився підтримкою 264 виборщиків, а чинний президент США Дональд Трамп — 214. Для перемоги необхідно отримати 270 голосів.