Штайнмаєр: економічні мігранти не мають права залишатися в Німеччині

Штайнмаєр подякував Йорданії за участь у вирішенні кризи біженців

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає розрізняти біженців, які шукають порятунок від переслідувань і воєн і тих, хто їде в інші країни з економічних міркувань. Про це він сказав під час візиту до Йорданії в інтерв'ю місцевій газеті Al Ghad. «Ті, хто піддається політичним переслідуванням, мають право отримати захист



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штайнмаєр подякував Йорданії за участь у вирішенні кризи біженців

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликає розрізняти біженців, які шукають порятунок від переслідувань і воєн і тих, хто їде в інші країни з економічних міркувань. Про це він сказав під час візиту до Йорданії в інтерв'ю місцевій газеті Al Ghad.

«Ті, хто піддається політичним переслідуванням, мають право отримати захист на підставі Женевської конвенції», - нагадав німецький лідер.

Також, на його думку, право на отримання притулку мають ті, хто рятується від громадянської війни.

Але ті, хто приїжджає до Німеччини виключно заради кращих умов життя, не повинні розраховувати на те, що їм дозволять залишитися в країні. Люди повинні це чітко собі уявляти.

Штайнмайєр назвав Йорданію «цінним якорем стабільності» на Близькому Сході і подякував їй за участь у вирішенні кризи біженців. У Йорданії знайшли притулок понад 600 тис. тих, що шукає притулку.

У понеділок програмою передбачено відвідання німецьким президентом табору сирійських біженців у Йорданії, а також військової бази Аль-Асрак, на якій зараз розквартировані солдати бундесверу.

Наступним пунктом у близькосхідному турне Штайнмаєра стане Ліван.

Джерело: Укрінформ