Штучний інтелект «дописав» рядки останньої пісні всесвітньо відомого гурту

Пол Маккартні розказав, як використав нову технологію для роботи із треком, який побачить світ уже наприкінці цього року

Британський музикант Пол Маккартні повідомив, що штучний інтелект допоміг дописати нову та останню пісню The Beatles, яка буде випущена наприкінці цього року. Його цитує The Guardian.

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Музикант розповів, що він використав нову технологію, щоб «витягти» голос покійного учасника гурту Джона Леннона зі старого демозапису та завершити пісню, якій уже кілька десятків років. Композиція, ймовірно, називається «Now And Then» і зроблена на демо, яке Леннон записав за рік до своєї смерті в 1980 році. Пісня спочатку була на касеті під назвою «Для Пола», яку Маккартні подарувала Йоко Оно в 1994 році.

Маккартні також розказав як працював над треком за допомогою сучасної технології: «У нас був голос Джона та піаніно, і він (штучний інтелект – прим. «Главком») міг розділити їх за допомогою штучного інтелекту. Ми наказали це йому зробити: «Це голос. Це гітара. Зітріть гітару». Маккартні визнав певну напругу у суспільстві навколо нової технології, назвавши її «дещо лякаючою, але захоплюючою». «Нам просто потрібно подивитися, куди це призведе», – сказав він. Раніше також повідомлялося, що британський гурт The Rolling Stones збирається записати альбом з двома екс-учасниками групи The Beatles Полом Маккартні і Рінго Старром, які залишилися живими.

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Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії з питань цінностей та транспарентності Віра Юрова та комісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон зустрілися з представниками понад 40 компаній, які підписали добровільний кодекс Євросоюзу щодо боротьби з дезінформацією. Серед цих компаній TikTok, Microsoft та Meta. Twitter не став підписувати кодекс. На думку віце-президента Єврокомісії з питань цінностей та транспарентності, компанії мають розробити технології ідентифікації продукції нейромережі та маркувати на її основі контент.