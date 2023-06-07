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Лідер Сенату США планує секретні брифінги щодо штучного інтелекту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Лідер Сенату США планує секретні брифінги щодо штучного інтелекту
У Сенаті США проведуть секретні брифінги через штучний інтелект
фото з відкритих джерел

Лідер Демократичної партії сказав, що сенатори повинні поглибити своє розуміння штучного інтелекту

Лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер заявив про проведення трьох брифінгів. Їхня мета - поглибити розуміння штучного інтелекту сенаторами. Про це повідомляє Reuters.

«Штучний інтелект вже змінює наш світ, і експерти неодноразово казали нам, що він матиме глибокий вплив на все, від нашої національної безпеки до наших класних кімнат і нашої робочої сили, включаючи потенційно значне зміщення робочих місць», — сказав Шумер.

Перший брифінг – це загальний огляд штучного інтелекту, другий розглядатиме, як досягти американського лідерства в галузі штучного інтелекту, а третій брифінг, який буде засекреченим, стосуватиметься питань оборони та розвідки та наслідків.

У квітні Шумер розпочав спробу встановити правила щодо штучного інтелекту для розв'язання проблем національної безпеки та освіти, оскільки використання таких програм, як ChatGPT, стає широко поширеним.

План Шумера потребуватиме схвалення Конгресу та Білого дому, і все ще може зайняти місяці або більше. 

Раніше повідомлялося, що уряд Китаю намагатиметься запровадити регулювання штучного інтелекту у своїй країні. 

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Теги: партії штучний інтелект правила

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