Радник з нацбезпеки Швеції пішов у відставку через кілька годин після призначення

Тобіас Тиберг втрапив у скандал через інтимні фото

Колишній посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг був призначений радником з національної безпеки на батьківщині. Але протримався на цій посаді він всього кілька годин. Як інформує «Главком», про це пишуть Dagens Nyheter та Expressen.

Тобіас Тиберг обійняв нову посаду у четвер, 8 травня. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон оголосив, що з нетерпінням чекає на співпрацю з новим радником, який мав одразу ж після призначення поїхати на міжнародну зустріч JEF в Осло.

Однак поїздку негайно скасували, а Тибергу запланували новий дзвінок від служби безпеки. Як виявилося, невдовзі після публічного оголошення про призначення Тиберга анонім відправив уряду кілька його фотографій сексуального характеру.

Планувалося, що служба безпеки проведе з Тибергом розмову про це вранці наступного дня. Але той вийшов з публічною заявою, де зізнався, що фото – із його акаунта на Grindr.

«Я мав би повідомити про це, але я цього не зробив. Тому оголосив, що не маю наміру обіймати посаду радника з національної безпеки», – сказав Тиберг.

Прем'єр Крістерссон заявив, що ця інформація мала стати відомою під час процесу перевірки Тиберга: «Це системний провал, що така інформація не була передана».

Донині у Швеції було лише два радники з національної безпеки, обидва з яких залишили посаду за незвичайних обставин. Попередник Тиберга Генрік Ландерхольм пішов у відставку в січні через звинувачення у неналежному поводженні з секретними документами.