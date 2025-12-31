Світ святкує новий рік: які країни вже зустріли 2026-й

Новий рік крокує планетою: Далекий Схід РФ та Австралія вже святкують

Через різні часові пояси Новий рік у 2026 році зустрічають протягом майже доби

2026 рік крокує планетою: о 12:00 за київським часом новий рік розпочався на островах Лайн у Тихому океані, що входять до складу Кірібаті. Країна використовує три часові пояси, тому першими святкують мешканці сходу держави. Про це повідомляє «Главком».

О 13:00 новий рік настав на острові Чатем у Новій Зеландії, а також на Тонґа, острові Фенікс (Китай), Фіджі та навіть у Антарктиді.

Далекий Схід РФ, зокрема Камчатка, вже відмітив початок нового року о 14:00 за київським часом, а Австралія вже почала святкувати з 14:30 до 15:00.

Далі святкування відбуватиметься за таким графіком (час за Києвом):

17:00 – Японія, Південна та Північна Корея

18:00 – Китай

19:00 – Індонезія

20:00 – Бангладеш, Шрі-Ланка

20:15 – Непал

20:30 – Індія

21:00 – Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан

21:30 – Афганістан

22:00 – Вірменія, Азербайджан, Грузія

23:00 – Росія, Білорусь

00:00 1 січня – Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія

01:00 – Центральна та Західна Європа, частина Африки

02:00 – Велика Британія, Португалія

04:00 – Бразилія

05:30 – східна Канада (острів Ньюфаундленд), Кариби, частина Південної Америки

07:00 – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава)

Найдовше чекати на початок нового року доведеться жителям Самоа: у них 2026 рік розпочнеться о 13:00 1 січня за київським часом.

Нагадаємо, що незабаром українці зустрінуть 2026 рік Вогняного Коня за китайським календарем. «Главком» зібрав підбірку порад, в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік та на що краще звернути увагу.

Експерти радять відмовитись від окремих кольорів у вашому вбранні для святкування Нового року. Наприклад, білий та сірий колір не варто одягати у новорічну ніч.

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей.

«Главком» традиційно підбиває підсумки року і складає добірку власних найпопулярніших текстів. Матеріали, перелічені нижче, у 2025-му набрали сотні тисяч переглядів. Це – вибір читача. Він найточніше показує, що життя в Україні триває попри все.

Видання «Главком» назвало 10 найуспішніших українських спортсменів 2025 року. 2026 рік обіцяє стати періодом серйозних випробувань для українського спорту. Вже у лютому розпочнеться зимова Олімпіада-2026 у Мілані. Для спортсменів у літніх видах наступного року розпочнеться період відбору на Олімпійські Ігри-2028.