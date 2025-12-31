Головна Світ Соціум
Світ святкує новий рік: які країни вже зустріли 2026-й

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Світ святкує новий рік: які країни вже зустріли 2026-й
Новий рік крокує планетою: Далекий Схід РФ та Австралія вже святкують
фото з відкритих джерел

Через різні часові пояси Новий рік у 2026 році зустрічають протягом майже доби

2026 рік крокує планетою: о 12:00 за київським часом новий рік розпочався на островах Лайн у Тихому океані, що входять до складу Кірібаті. Країна використовує три часові пояси, тому першими святкують мешканці сходу держави. Про це повідомляє «Главком».

О 13:00 новий рік настав на острові Чатем у Новій Зеландії, а також на Тонґа, острові Фенікс (Китай), Фіджі та навіть у Антарктиді.

Далекий Схід РФ, зокрема Камчатка, вже відмітив початок нового року о 14:00 за київським часом, а Австралія вже почала святкувати з 14:30 до 15:00.

Далі святкування відбуватиметься за таким графіком (час за Києвом):

  • 17:00 – Японія, Південна та Північна Корея
  • 18:00 – Китай
  • 19:00 – Індонезія
  • 20:00 – Бангладеш, Шрі-Ланка
  • 20:15 – Непал
  • 20:30 – Індія
  • 21:00 – Пакистан, Узбекистан, Киргизстан, Туркменістан
  • 21:30 – Афганістан
  • 22:00 – Вірменія, Азербайджан, Грузія
  • 23:00 – Росія, Білорусь
  • 00:00 1 січня – Україна, Молдова, Греція, Туреччина, Ізраїль, Румунія, Фінляндія
  • 01:00 – Центральна та Західна Європа, частина Африки
  • 02:00 – Велика Британія, Португалія
  • 04:00 – Бразилія
  • 05:30 – східна Канада (острів Ньюфаундленд), Кариби, частина Південної Америки
  • 07:00 – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава)

Найдовше чекати на початок нового року доведеться жителям Самоа: у них 2026 рік розпочнеться о 13:00 1 січня за київським часом.

Нагадаємо, що незабаром українці зустрінуть 2026 рік Вогняного Коня за китайським календарем. «Главком» зібрав підбірку порад, в яких кольорах не варто зустрічати Новий рік та на що краще звернути увагу.

Експерти радять відмовитись від окремих кольорів у вашому вбранні для святкування Нового року. Наприклад, білий та сірий колір не варто одягати у новорічну ніч. 

«Главком» зібрав у добірку різноманітні святкові привітання та листівки з Новим роком, які допоможуть красиво й щиро привітати рідних і дорогих серцю людей.

«Главком» традиційно підбиває підсумки року і складає добірку власних найпопулярніших текстів. Матеріали, перелічені нижче, у 2025-му набрали сотні тисяч переглядів. Це – вибір читача. Він найточніше показує, що життя в Україні триває попри все.

Видання «Главком» назвало 10 найуспішніших українських спортсменів 2025 року. 2026 рік обіцяє стати періодом серйозних випробувань для українського спорту. Вже у лютому розпочнеться зимова Олімпіада-2026 у Мілані. Для спортсменів у літніх видах наступного року розпочнеться період відбору на Олімпійські Ігри-2028.

