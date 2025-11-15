ЄС готує 20-й пакет санкцій проти Росії – Кая Каллас

У рамках нового пакету санкцій можуть бути обмеження щодо російських енергетичних компаній та «тіньового флоту»

Європейський Союз розпочав роботу над новим 20-м пакетом санкцій проти Росії. Про це оголосила верховна представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас після зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом у Берліні.

Каллас підкреслила, що санкції є важливою частиною стратегії тиску на Росію, заявивши: «Війни програють ті, у кого першими закінчуються гроші або солдати».

Вона також зазначила важливість міжнародної підтримки санкцій, підкресливши, що ефективність обмежувальних заходів зростає, коли вони підтримуються міжнародними партнерами. Окрім того, Каллас похвалила нещодавні санкції США проти російських нафтових компаній.

Дипломати з Брюсселя повідомляють, що в рамках нового пакету санкцій можуть бути обмеження щодо російських енергетичних компаній та суден, що входять до «тіньового флоту», який Росія використовує для обходу обмежень на ціни на нафту.

Нагадаємо, Канада оголосила про введення нових санкцій проти Росії, спрямованих на посилення економічного тиску через її агресію в Україні. Під обмеження потрапили 100 танкерів «тіньового флоту» Росії, а також компанії, які підтримують російську кіберінфраструктуру.

За повідомленням Sky News, що одних санкцій недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну в Україні