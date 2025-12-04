Головна Світ Соціум
Безпілотники атакували Ставропольський край РФ та Орел

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Ймовірно, атаковане підприємство у Ставропольському краю
фото: соціальні мережі

У Ставропольському краю, ймовірно, уражено підприємство, а в Орлі ТЕЦ

У ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Supernova+.

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Росіяни скаржилися, що від «хлопків» у них ледь не повилітали вікна. Місцеві телеграм-канали інформують, що в небі були помітні спалахи, а БпЛА, за словами очевидців, летіли на низькій висоті.

Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Офіційних коментарів від російської влади або підтвердження атаки не надходило.

Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

За попередньою інформацією, під ударом у Невинномиську, ймовірно, опинилося велике хімічне підприємство «Невинномисский Азот». 

Цей завод є одним із найбільших виробників азотних добрив та аміаку в Росії, а також постачає сировину для вибухівки. Однак офіційного підтвердження ураження підприємства наразі немає.

Дрони, ймовірно, атакували завод «Азот» у Ставропольську краю РФ
Дрони, ймовірно, атакували завод «Азот» у Ставропольську краю РФ
фото: соціальні мережі

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

До слова, вночі 25 листопада бійці центру спецоперацій «Альфа» СБУ спільно із Силами безпеки й оборони уразили низку військових та логістичних об’єктів морського порту «Новоросійськ».

Зафіксовано влучання по інфраструктурі нафтотермінала (нафтоналивні стендери та маніфольди) і по позиціях систем ППО С-300/С-400. За попередніми даними, пошкоджено також великий десантний корабель проєкту 1171, який перебував біля причалу військово-морської бази.

