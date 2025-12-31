Головна Світ Соціум
Суд у США оштрафував Disney на $10 мільйонів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Штраф пов’язаний із контентом Disney на YouTube
У позові стверджувалося, що компанія неправильно позначала деякі свої відео на YouTube

Компанія Disney виплатить $10 млн штрафу у справі про порушення федерального законодавства США щодо захисту персональних даних дітей. Про це повідомляє Міністерство юстиції США. 

Зазначається, що Федеральний суд США схвалив мирову угоду у справі проти підрозділів Disney Worldwide Services та Disney Entertainment Operations. У позові стверджувалося, що компанія неправильно позначала деякі свої відео на YouTube, ставлячи їх до категорії «не для дітей».

Згідно з рішенням, Disney сплатить 10 млн дол. цивільних штрафів у рамках угоди щодо вирішення звинувачень Федеральної торгової комісії у порушенні компанією Disney Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті та його імплементаційних правил (COPPA) у зв'язку з популярним відеоконтентом Disney на YouTube.

Така політика дозволяла Disney та її партнерам показувати дитячій аудиторії таргетовану рекламу та збирати персональні дані дітей без повідомлення батьків і їхньої згоди.

Такі дії порушують закон COPPA, що забороняє збір персональної інформації дітей до 13 років без дозволу батьків.

Також суд заборонив Disney надалі порушувати вимоги COPPA на YouTube та зобов'язав компанію запровадити постійну програму перевірки контенту для дотримання правил захисту приватності дітей.

Нагадаємо, що до 35-річчя культової різдвяної комедії «Один дома» студія Disney+ презентувала в Лос-Анджелесі неймовірну інсталяцію – точну копію маєтку родини Маккаллістерів, виготовлену повністю з їстівних інгредієнтів. Проєкт офіційно визнано найбільшою пряничною спорудою у світі. 

