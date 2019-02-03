Сім країн ЄС планують визнати Гуайдо президентом Венесуели



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Країни ЄС вирішили вдатися до дій після закінчення строку дії ультиматуму, висунутого Мадуро

Сім країн Європейського союзу мають намір визнати опозиційного лідера Хуана Гуайдо президентом Венесуели в той час, як 3 лютого закінчився термін дії ультиматуму, висунутого ЄС президентові Ніколасу Мадуро. Він мав оголосити дострокові президентські вибори, в іншому разі в ЄС пообіцяли визнати Гуайдо чинним главою держави.

Мадуро відкинув вимоги Німеччини, Франції, Великої Британії, Іспанії, Португалії, Нідерландів і Бельгії, назвавши їх «зухвалими».

2 лютого, виступаючи перед своїми прихильниками в Каракасі, він заявив: «Я – справжній президент Венесуели».

Нагадаємо, раніше генерал Військово-повітряних сил Венесуели Франсіско Янес у своєму відеозверненні підтримав лідера опозиції Хуана Гуайдо та визнав його тимчасовим президентом країни.

Посол Венесуели в Іраку Джонатан Веласко Рамірес визнав лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо президентом країни.

Віце-президент США Майк Пенс, виступаючи в Майамі (штат Флорида) перед емігрантами з Венесуели, закликав «покласти край диктатурі Ніколаса Мадуро».

Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до конституції країни.