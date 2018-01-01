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    Сирійські урядові війська застосували хімічну зброю під Дамаском

    За словами очевидців, люди відчули характерних запах після чергового авіанальоту
    Жителі району Східна Гута, розташованого неподалік від столиці Сирії Дамаска, повідомляють про розпиленні отруйного газу в ході атаки урядових військ. Про це інформує ВВС. За словами очевидців, люди відчули характерних запах після чергового авіанальоту. Лікарі повідомляють, що до них за допомогою звернулося не менше шести осіб з ознаками
    • Сьогодні, 00:24
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    Район Східна Гута у Сирії
    Район Східна Гута у Сирії

    За словами очевидців, люди відчули характерних запах після чергового авіанальоту

    Жителі району Східна Гута, розташованого неподалік від столиці Сирії Дамаска, повідомляють про розпиленні отруйного газу в ході атаки урядових військ.

    Про це інформує ВВС.

    За словами очевидців, люди відчули характерних запах після чергового авіанальоту. Лікарі повідомляють, що до них за допомогою звернулося не менше шести осіб з ознаками отруєння отруйним газом.

    Зазначимо, що Високий комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль Хусейн заявив про те, що урядові сирійські війська і їх союзники знищили щонайменше 85 цивільних осіб у Східній Гуті, що знаходиться неподалік від Дамаску, починаючи із 31 грудня 2017 року. Серед померлих 21 жінка і 30 дітей.

    Нагадаємо, у відповідь на наступ урядових сирійських військ в провінції Ідліб повстанці в четвер, 11 січня, заявили про початок контрнаступу. 

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