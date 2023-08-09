Скандинавські країни накрив потужний шторм: сотні осіб евакуйовано

Шторм розпочався у Швеції, а згодом перекинувся на Норвегію

Негода спричинила затоплення цілих сіл

На Скандинавські країни обрушився сильний шторм «Ганс», який викликав сильний вітер, дощі та зсуви. Через негоду є серйозні руйнування та постраждалі. Про це повідомило Reuters.

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Екстрені служби Норвегії евакуювали сотні людей, оскільки у Північному регіоні вирує сильний шторм. Негода спричинила руйнування ліній електропередач та затоплення цілих сіл. Влада призупинила роботу громадського транспорту в деяких районах.

Шторм розпочався зі Швеції, а згодом перекинувся на Норвегію. Крім того, частково постраждали Данія та Фінляндія. Через негоду шведський пасажирський поїзд зійшов із рейок, через що троє людей травмувалися. У норвезькому місті Валдрес зсув зніс приватний житловий будинок. А в Хмеседалі невеликий будинок сплив річкою.

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На східному узбережжі, на північ від Осло, у деяких районах західної Норвегії та південній частині Тренделагу прогнозується 80-100 мм опадів за 24 години. Норвезький метеорологічний інститут оголосив червоне попередження про небезпеку.

«У багатьох місцях непогода буде однією з найсильніших за останні 25 років», – зазначили в інституті.