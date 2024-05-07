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Готуємо зустрічі та документи, які стануть новинами за найближчі тижні – Зеленський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Готуємо зустрічі та документи, які стануть новинами за найближчі тижні – Зеленський
Президент провів розмови із лідерами Іспанії, Бельгії, Латвії, Фінляндії та Кабо-Верде
фото: Офіс Президента

Зеленський розповів про міжнародні перемовини, зокрема про підготовку першого Глобального саміту миру

Наразі готуються нові візити в Україну партнерів та нові безпекові угоди для нашої держави. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Перше – фронт. Бої там, де найбільш гаряче. Напрямки Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський, Купʼянський. Сьогодні, як і завжди, був на звʼязку з військовими, провів окрему нараду з Міністерством оборони, зокрема щодо комплектування наших бригад. Ми робимо все, щоб зміцнити воїнів і щоб дати Україні більше міцності в боях. Я дякую кожному у світі, хто нам допомагає. І я дякую кожній нашій бойовій бригаді – усім, хто бʼється на передовій, бʼється результативно та хоробро, не здаючи позицій, – дякую за те, що ви є в України», – сказав президент.

Також Володимир Зеленський розповів про міжнародні перемовини, зокрема про підготовку першого Глобального саміту миру – Саміту, який, за словами Зеленського, може й повинен показати, чого варта міжнародна співпраця та всі слова про захист Статуту ООН і міжнародного порядку, заснованого на правилах.

«Кожен лідер, який братиме участь у Саміті, кожен лідер, який зараз допомагає з організацією Саміту, кожна держава, чию силу ми зараз додаємо до спільної сили захисту людського життя, однозначно проявить себе в цьому марафоні – у підготовці Саміту миру», – додав президент.

Він також розповів, що поговорив із лідерами Іспанії, Бельгії, Латвії, Фінляндії та Кабо-Верде. За його словами, кожен континент буде представлений на Саміті у Швейцарії, різні нації – і географічно великі, і географічно менші, і ті, хто вже чітко висловився на підтримку міжнародного права, і ті, хто ще це зробить.

«Поки в Москві лише лицемірно використовують термін «багатополярність», щоб прикрити свої спроби контролювати життя інших націй, ми створюємо реальний інструмент реальної багатополярності – запрошуємо на Саміт миру світову більшість. І саме більшість має сказати своє слово – може наблизити справедливий мир», – сказав Зеленський.

Президент також заявив, що готуються зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні. Це, зокрема нові візити в Україну наших партнерів, нові безпекові угоди для нашої держави й життя у Європі.

«Та, звичайно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин із Європейським Союзом на червень. З нашого, українського боку всі деталі будуть опрацьовані на сто відсотків. Україна виконала свої зобовʼязання. І на таку ж активність – результативну активність – Україна розраховує і з боку партнерів. Дякую всім, хто з Україною, усім, хто підтримує дієво та вчасно! Бо це – життя. Збереження життів. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави й наших людей. Слава Україні!» – розповів Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Ключовими питаннями засідання стали фронт, виробництво української зброї та постачання допомоги від партнерів.

Теги: президент Україна Володимир Зеленський держава документи саміт

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