Сі Цзіньпін прибув до Франції

Сі Цзіньпінь та Еммануель Макрон зустрінуться, щоб обговорити як торговельні, так і геополітичні питання

Очільник Китаю зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Парижа в неділю, 5 травня. Це частина його першого європейського турне з 2019 року. Про це повідомляє BFM TV.

Під час свого дводенного перебування Сі Цзіньпінь зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, щоб обговорити як торговельні, так і геополітичні питання.

Планується також обговорення питання щодо війни Україні. зокрема пошук шляхів вирішення конфлікту. Reuters повідомляють, що Франція намагатиметься підштовхнути Пекін до тиску на Москву, щоб вона припинила військову агресію проти України.

Сі Цзіньпін прибув у аеропорту Орлі, де його зустрів прем'єр-міністр Габріель Атталь.

Раніше МЗС Польщі назвало країну, яка може змусити Путіна закінчити війну в Україні.