Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сі Цзіньпін прибув до Франції

Надія Карбунар
glavcom.ua
Сі Цзіньпін прибув до Франції
Сі Цзіньпінь та Еммануель Макрон зустрінуться, щоб обговорити як торговельні, так і геополітичні питання
фото з відкритих джерел

Очільник Китаю зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Парижа в неділю, 5 травня. Це частина його першого європейського турне з 2019 року. Про це повідомляє BFM TV.

Під час свого дводенного перебування Сі Цзіньпінь зустрінеться зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, щоб обговорити як торговельні, так і геополітичні питання.

Планується також обговорення питання щодо війни Україні. зокрема пошук шляхів вирішення конфлікту. Reuters повідомляють, що Франція намагатиметься підштовхнути Пекін до тиску на Москву, щоб вона припинила військову агресію проти України.

Сі Цзіньпін прибув у аеропорту Орлі, де його зустрів прем'єр-міністр Габріель Атталь.

Раніше МЗС Польщі назвало країну, яка може змусити Путіна закінчити війну в Україні. 

Читайте також: Розвідка США: РФ та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань
Теги: міністр Франція Сі Цзіньпін розвідка Китай Тайвань

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Розвідка США: РФ та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань
Розвідка США: РФ та Китай можуть співпрацювати у підготовці вторгнення на Тайвань
3 травня, 02:59
Індекс Freedom to Write від PEN America вже 5 років поспіль публікує дані про увʼязнених письменників і письменниць
Правозахисники повідомили, скільки у світі ув'язнених письменників. Китай у лідерах
2 травня, 18:36
За словами Блінкена, Китай надає неоціненну підтримку російській оборонно-промисловій базі
Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні
29 квiтня, 18:55

Політика

Сі Цзіньпін прибув до Франції
Сі Цзіньпін прибув до Франції
Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році: Білий дім оприлюднив деталі
Україна планує розпочати новий контрнаступ у 2025 році: Білий дім оприлюднив деталі
Боррель розповів, як закінчити війну в Україні «за кілька тижнів»
Боррель розповів, як закінчити війну в Україні «за кілька тижнів»
НАТО може вступити у війну в Україні: ЗМІ з’ясували дві умови
НАТО може вступити у війну в Україні: ЗМІ з’ясували дві умови
ЗМІ: У Бундесвері – новий витік даних, оприлюднена інформація про таємні наради
ЗМІ: У Бундесвері – новий витік даних, оприлюднена інформація про таємні наради
МЗС Польщі назвало країну, яка може змусити Путіна закінчити війну в Україні
МЗС Польщі назвало країну, яка може змусити Путіна закінчити війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
296K
Великдень 2024: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
270K
Українець пішов воювати за Росію, а потім розстріляв окупантів
82K
«Благодатний вогонь вже в Україні». Як олігарх Новинський обманув вірян (фото)
62K
«Є ще порох у порохівницях»: Залужний опублікував перше фото за понад два місяці
24K
Більшість українських біженців у Німеччині сидять без роботи: названо причини
9991
У Сумах прогриміли вибухи

Новини

Підвищення цін на електроенергію невідворотне. Експертка дала прогноз
Сьогодні, 14:24
Аграрії просять Кабмін продовжити чинну модель бронювання військовозобов’язаних
Вчора, 14:51
У 2024 золотовалютні резерви України будуть більше ніж очікувалось – ЗМІ
3 травня, 13:41
Польща має відстоювати свої інтереси, і заборонити імпорт російської металопродукції через свої порти – політолог
3 травня, 13:22
«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
2 травня, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
1 травня, 14:43

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua