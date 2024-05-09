Зеленський провів кадрові перестановки командування сил ССО

Президент звільнив Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ

Сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це йдеться у відповідному указі на сайті глави держави.

«Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.

Також глава держави призначив на цю посаду Олександра Трепака.

«Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться в указі №314.

Указ датований 9 травня.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у восьми населених пунктах Запорізької області та призначив їх очільників.