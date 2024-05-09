Зеленський провів кадрові перестановки командування сил ССО
Президент звільнив Лупанчука з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ
Сьогодні президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Лупанчука з посади посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це йдеться у відповідному указі на сайті глави держави.
«Звільнити Лупанчука Сергія Костянтиновича з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться у повідомленні.
Також глава держави призначив на цю посаду Олександра Трепака.
«Призначити Трепака Олександра Сергійовича командувачем Сил спеціальних операцій Збройних Сил України», – йдеться в указі №314.
Указ датований 9 травня.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про утворення військових адміністрацій у восьми населених пунктах Запорізької області та призначив їх очільників.
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