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У Домінікані обвалився дах нічного клубу: понад 70 загиблих, 160 поранених

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Домінікані обвалився дах нічного клубу: понад 70 загиблих, 160 поранених
У місті Санто-Домінґо під час концерту обвалився дах нічного клубу
фото: АР

Майже через 12 годин після того, як дах нічного клубу впав на відвідувачів, рятувальні бригади все ще витягували з-під завалів тих, хто вижив

У столиці Домінікани під час концерту обвалися дах нічного клубу. Внаслідок чого щонайменше 79 людей загинули та 160 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

На концерті були присутні політики, спортсмени та інші. Через обвал жертвами стали губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус, сестра зірки MLB Нельсона Круса, а також відомі бейсболісти Октавіо Дотель та Тоні Енріке Бланко Кабрера. 

У Домінікані обвалився дах нічного клубу: понад 70 загиблих, 160 поранених фото 1
фото: АР

Родичі співака Руббі Переса, який виступав у нічному клубі, спочатку сказали, що його врятували, але пізніше стало відомо, що це неправда. Рятувальні бригади все ще шукали артиста. Менеджер Переса, Енріке Пауліно, розповів, що концерт розпочався незадовго до півночі, а дах обвалився майже через годину. Унаслідок трагедії загинув саксофоніст групи.

У Домінікані обвалився дах нічного клубу: понад 70 загиблих, 160 поранених фото 2
фото: АР

Зазначається, що майже через 12 годин після того, як дах нічного клубу впав на відвідувачів, рятувальні бригади все ще витягували з-під завалів тих, хто вижив.

Прокурор Розальба Рамос заявила, що хоча «всі хочуть знати», що сталося, влада все ще зосереджена на пошуку тих, хто вижив. Вони облаштували імпровізований морг біля клубу, а понад 120 людей вишикувалися в чергу, щоб здати кров у двох різних центрах.

До слова, учасник мадридського напівмарафону Movistar Madrid Medio Maratón помер після раптової зупинки серця за 500 метрів до фінішу. Напівмарафон проходив у столиці Іспанії в неділю, 6 квітня. Участь у ньому взяли близько 27 тисяч бігунів.

Теги: Домініка концерт смерть

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