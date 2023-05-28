Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
Гіркін упевнений, що в Росії вже почалася смута
фото з відкритих джерел

На думку Гіркіна, Пригожин фактично оголосив війну частині воєнної і державної номенклатури Росії

Російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) натякнув на можливість держперевороту і громадянської війни в Росії вже до кінця літа цього року. Про це він сказав, коментуючи останнє інтерв'ю власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

На думку Гіркіна, Пригожин фактично оголосив війну частині воєнної і державної номенклатури Росії.

«Зрозуміло, що він не один. Якби він був один, його давно б «випололи» і викинули. У кращому випадку, його заблокували б скрізь, як мене. І ніхто б йому під командування 80 тисяч людей не дав. Тому зрозуміло, що Пригожин має величезний «дах», в тому числі в кооперативі «Озеро». Він член правлячої мафії, одного з її угруповань. Ми спостерігаємо зараз, як одне з цих угруповань ламає через коліно нинішню ситуацію. Заявлена спроба держперевороту. Що буле далі – не знаю», – заявив терорист Стрєлков.

Він повідомив, що ПВК «Вагнер» поспішно виводить свої підрозділи в тилові бази. На думку Гіркіна, це свідчить про те, що «смута почалася».

«А тилові бази у них не поблизу фронту, а розкидані по всій європейській частині РФ. З цього я роблю висновок, що смута почалася. Залишилося лише проґавити ще один наступ (ЗСУ, – ред.), тепер уже стратегічного масштабу. І до кінця літа внутрішньополітична ситуація в Росії може змінитися до невпізнання», – заявив терорист Стрєлков.

Раніше терорист Ігор Гіркін-Стрєлков учергове взявся скиглити через ситуацію на фронті. Цього разу він розповів притчу про мобілізацію.

Нагадаємо, Гіркін заявив, що наступна важлива дата у війні Росії проти України – це 29 червня, оскільки саме в цей день в Туреччині пройде другий тур президентських виборів.

Читайте також: Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті
Теги: переворот злочинець наступ Ігор Гіркін перемога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії воювати вирушає лише один із десяти тих, хто мав би йти до війська
Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз
Вчора, 20:21
За словами злочинця Гіркіна, громадянська війна в Туреччині буде вигідніша Росії, ніж перемога опозиційного кандидата на виборах
Терорист Гіркін назвав чергову важливу дату у війні з Україною
24 травня, 15:16
Гіркін очікує «відповідь» від українських військ
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті
21 травня, 18:18

Соціум

Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
Посол РФ влаштував істерику в ефірі ВВС: стверджував, що росіяни ще не починали воювати
Посол РФ влаштував істерику в ефірі ВВС: стверджував, що росіяни ще не починали воювати
Там не було нікого: боєць «Російського добровольчого корпусу» розповів, як вдалося перетнути кордон
Там не було нікого: боєць «Російського добровольчого корпусу» розповів, як вдалося перетнути кордон
Росіяни повідомляють про чергову «атаку» на нафтопереробний завод неподалік кордону з Україною
Росіяни повідомляють про чергову «атаку» на нафтопереробний завод неподалік кордону з Україною
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
Лікарі госпіталізували Лукашенка після зустрічі з Путіним: деталі
Лікарі госпіталізували Лукашенка після зустрічі з Путіним: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
61K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
38K
На Житомирщині прогриміли вибухи
31K
Хвилина мовчання: згадаймо медикиню Катерину Ступницьку
30K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
29K
Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз

Новини

Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня
Сьогодні, 04:58
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту