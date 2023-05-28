Смута почалася: терорист Гіркін заговорив про державний переворот у Росії
На думку Гіркіна, Пригожин фактично оголосив війну частині воєнної і державної номенклатури Росії
Російський терорист та військовий злочинець Ігор Гіркін (Стрєлков) натякнув на можливість держперевороту і громадянської війни в Росії вже до кінця літа цього року. Про це він сказав, коментуючи останнє інтерв'ю власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.
На думку Гіркіна, Пригожин фактично оголосив війну частині воєнної і державної номенклатури Росії.
«Зрозуміло, що він не один. Якби він був один, його давно б «випололи» і викинули. У кращому випадку, його заблокували б скрізь, як мене. І ніхто б йому під командування 80 тисяч людей не дав. Тому зрозуміло, що Пригожин має величезний «дах», в тому числі в кооперативі «Озеро». Він член правлячої мафії, одного з її угруповань. Ми спостерігаємо зараз, як одне з цих угруповань ламає через коліно нинішню ситуацію. Заявлена спроба держперевороту. Що буле далі – не знаю», – заявив терорист Стрєлков.
Він повідомив, що ПВК «Вагнер» поспішно виводить свої підрозділи в тилові бази. На думку Гіркіна, це свідчить про те, що «смута почалася».
«А тилові бази у них не поблизу фронту, а розкидані по всій європейській частині РФ. З цього я роблю висновок, що смута почалася. Залишилося лише проґавити ще один наступ (ЗСУ, – ред.), тепер уже стратегічного масштабу. І до кінця літа внутрішньополітична ситуація в Росії може змінитися до невпізнання», – заявив терорист Стрєлков.
Раніше терорист Ігор Гіркін-Стрєлков учергове взявся скиглити через ситуацію на фронті. Цього разу він розповів притчу про мобілізацію.
Нагадаємо, Гіркін заявив, що наступна важлива дата у війні Росії проти України – це 29 червня, оскільки саме в цей день в Туреччині пройде другий тур президентських виборів.
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