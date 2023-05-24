Терорист Гіркін назвав чергову важливу дату у війні з Україною

За словами злочинця Гіркіна, громадянська війна в Туреччині буде вигідніша Росії, ніж перемога опозиційного кандидата на виборах

Російський терорист, засуджений міжнародним судом, бажає Туреччині громадянської війни

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков заявив, що наступна важлива дата у війні Росії проти України – це 29 червня, оскільки саме в цей день в Туреччині пройде другий тур президентських виборів. Про це Гіркін написав на свій сторінці в соціальній мережі.

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Свою логіку Гіркін пояснює тим, що єдиний шанс для Туреччини уникнути «смути» – більш-менш чесна перемога Ердогана зі значною перевагою над опозиційним кандидатом Киричдалоглу.

«Якщо Ердоган переможе з невеликою перевагою – неминучі масові цивільні заворушення (і не факт, що армія і поліція залишаться безумовно вірні «султану», який добряче набрид). Цілком ймовірна «помаранчева революція» за масованої підтримки США, ЄС та НАТО. Якщо переможе – знову ж таки з незначною перевагою – опозиціонер – то вже Ердоган може не визнати результати виборів (для нього «на карту» поставлено буквально все, що він робив, поки правив Туреччиною і, крім того, – його особисте майбутнє)», – стверджує терорист Гіркін.

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Якщо Ердоган програє у виборах в Туреччині, то Стрєлков пророкує неминуче закриття для російського флоту Чорноморських проток Босфору і Дарданел, повне блокування сирійського угруповання з суші, з моря і з повітря, а потім –пряме, швидке та радикальне приєднання Туреччини до коаліції «ворогів Росії», яка відкрито втрутиться у війну на боці України.

У зв'язку з цим, терорист Гіркін бажає Туреччині громадянської війни, тому що розпал конфлікту в країні буде вигідний Росії. Шанси безумовної перемоги Ердогана або його перемоги в ході неконституційного протистояння з опозицією військовий злочинець оцінює приблизно як 40% до 60%.

Пост терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова

Нагадаємо, перед початком другого туру виборів Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина має позитивні відносини з Росією і санкції проти неї запроваджувати не збирається. Він також вважає, що Туреччина і Росія потрібні одна одній.

Реджеп Ердоган заявив, що з Росією у його країни «особливі» стосунки, що все ще розвиваються. Також політик поскаржився на Захід через тиск щодо санкцій проти Росії, які Туреччина все ще відмовляється вводити.

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До слова, вже 28 травня, має відбутися другий тур президентських виборів у Туреччині. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, які проаналізували шанси обох кандидатів на перемогу. За інформацією «Главкома», аналітики ресурсу smarkets.com беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Туреччині називають чинного очільника країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Коефіцієнт на його перемогу становить 1.14. Імовірність ж успіху опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на його перемогу є суто теоретичними. Отже, у разі відсутності відчутних несподіванок, саме Ердоган і має залишитися президентом Туреччини.