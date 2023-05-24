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Терорист Гіркін назвав чергову важливу дату у війні з Україною

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Терорист Гіркін назвав чергову важливу дату у війні з Україною
За словами злочинця Гіркіна, громадянська війна в Туреччині буде вигідніша Росії, ніж перемога опозиційного кандидата на виборах
фото з відкритих джерел

Російський терорист, засуджений міжнародним судом, бажає Туреччині громадянської війни

Терорист Ігор Гіркін-Стрєлков заявив, що наступна важлива дата у війні Росії проти України – це 29 червня, оскільки саме в цей день в Туреччині пройде другий тур президентських виборів. Про це Гіркін написав на свій сторінці в соціальній мережі. 

Свою логіку Гіркін пояснює тим, що єдиний шанс для Туреччини уникнути «смути» – більш-менш чесна перемога Ердогана зі значною перевагою над опозиційним кандидатом Киричдалоглу.

«Якщо Ердоган переможе з невеликою перевагою – неминучі масові цивільні заворушення (і не факт, що армія і поліція залишаться безумовно вірні «султану», який добряче набрид). Цілком ймовірна «помаранчева революція» за масованої підтримки США, ЄС та НАТО. Якщо переможе – знову ж таки з незначною перевагою – опозиціонер – то вже Ердоган може не визнати результати виборів (для нього «на карту» поставлено буквально все, що він робив, поки правив Туреччиною і, крім того, – його особисте майбутнє)», – стверджує терорист Гіркін.

Якщо Ердоган програє у виборах в Туреччині, то Стрєлков пророкує неминуче закриття для російського флоту Чорноморських проток Босфору і Дарданел, повне блокування сирійського угруповання з суші, з моря і з повітря, а потім –пряме, швидке та радикальне приєднання Туреччини до коаліції «ворогів Росії», яка відкрито втрутиться у війну на боці України.

У зв'язку з цим, терорист Гіркін бажає Туреччині громадянської війни, тому що розпал конфлікту в країні буде вигідний Росії. Шанси безумовної перемоги Ердогана або його перемоги в ході неконституційного протистояння з опозицією військовий злочинець оцінює приблизно як 40% до 60%. 

Пост терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова
Пост терориста Ігоря Гіркіна-Стрєлкова

Нагадаємо, перед початком другого туру виборів Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина має позитивні відносини з Росією і санкції проти неї запроваджувати не збирається. Він також вважає, що Туреччина і Росія потрібні одна одній.

Реджеп Ердоган заявив, що з Росією у його країни «особливі» стосунки, що все ще розвиваються. Також політик поскаржився на Захід через тиск щодо санкцій проти Росії, які Туреччина все ще відмовляється вводити. 

До слова, вже 28 травня, має відбутися другий тур президентських виборів у Туреччині. Не оминули своєю увагою цю подію і букмекери, які проаналізували шанси обох кандидатів на перемогу. За інформацією «Главкома», аналітики ресурсу smarkets.com беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Туреччині називають чинного очільника країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Коефіцієнт на його перемогу становить 1.14. Імовірність ж успіху опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на його перемогу є суто теоретичними. Отже, у разі відсутності відчутних несподіванок, саме Ердоган і має залишитися президентом Туреччини.

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Теги: Туреччина вибори Ігор Гіркін

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