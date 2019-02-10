Снігопад у Вашингтоні: понад 50 тисяч людей залишилися без світла і опалення



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Снігопад у США Фото: Associated Press

Снігопади і завірюха привели в суботу до скасування 199 і відстрочку 123 авіарейсів в міжнародному Сіетла

Сильний снігопад і буря призвели до пошкодження ліній електропередачі, залишивши без світла і тепла понад 50 тисяч споживачів в штаті Вашингтон.

Про це повідомило інформаційне агентство Associated Press з посиланням на дані енергетичної компанії Puget Sound Energy.

Сама компанія попередила в Twitter про складні обставини на автодорогах штату. Головною проблемою є дерева і гілки, що падають під вагою снігу на лінії електропередач.

В районі Сіетла висота снігового покриву сягає 20,3 см.

Як повідомляється на сайті FlightAware, що відстежує пересування повітряних суден, снігопади і завірюха привели в суботу до скасування 199 і відстрочку 123 авіарейсів в міжнародному аеропорту найбільшого міста штату - Сіетла.

Губернатор Вашингтона Джей Інслі запровадив ще в п’ятницю режим надзвичайної ситуації в штаті.

«Прогнозується буря, якої ми не бачили багато років», - попередив губернатор, закликавши населення утриматися від поїздок на особистому транспорті та заздалегідь робити підвищених запобіжних заходів, якщо доводиться сісти за кермо.

Інслі також рекомендував уникати надмірних фізичних навантажень при прибиранні снігу і щоб уникнути обмороження звести до мінімуму перебування поза опалювального приміщення.

Нагадаємо, в аеропорту Мюнхена (Німеччиина) 4 лютого скасували 140 рейсів, у зв'язку зі снігопадом у Баварії.

Джерело: УНН