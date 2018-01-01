Соціал-демократи на своєму з’їзді визначать долю «великої коаліції» у Німеччині

У Німеччині пройде з'їзд, на якому буде вирішена доля «великої коаліції»

У Бонні в неділю проходитиме з'їзд Соціал-демократичної партії Німеччини, від якого залежить доля німецького уряду. Позачерговий з'їзд есдеків збирається в Бонні. Його 600 делегатів повинні розглянути одне питання – підтримати чи не підтримати рішення керівництва партії сформувати урядову коаліцію з консервативним блоком ХДС/ХСС. Лідер СДПН



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Мартін Шульц

У Німеччині пройде з'їзд, на якому буде вирішена доля «великої коаліції»

У Бонні в неділю проходитиме з'їзд Соціал-демократичної партії Німеччини, від якого залежить доля німецького уряду.

Позачерговий з'їзд есдеків збирається в Бонні. Його 600 делегатів повинні розглянути одне питання – підтримати чи не підтримати рішення керівництва партії сформувати урядову коаліцію з консервативним блоком ХДС/ХСС. Лідер СДПН Мартін Шульц підписався під попередньою угодою, досягнутим трьома партіями за підсумками коротких, 5-денних, зондувальних переговорів півтора тижні тому.

Настрої серед соціал-демократів неоднозначні: чимала їх частина виступає категорично проти повторення Великої коаліції з консерваторами (подібний уряд керував країною з 2013 по 2017 рік), вважаючи, що саме роль молодшого партнера серйозно підірвала їх популярність у виборців.

У разі, якщо делегати дадуть добро, почнуться коаліційні переговори. І в їх ході учасникам доведеться знову відвойовувати позиції, з одного боку, і йти на поступки, з іншого.

Якщо ні, лідера Християнсько-Демократичного союзу, що має більшість у бундестазі, Ангелі Меркель або доведеться змиритися з ідеєю створення уряду меншості, яку вона активно досі відкидала; або країну чекають нові вибори.

Джерело: Укрінформ