Зумери знайшли нові прийоми для економії коштів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Новий тренд допомагає молоді зберігати гроші без стресу
Зумери пропонують гнучкий підхід до накопичень

В умовах постійної економічної невизначеності та зростання цін, традиційні, жорсткі плани заощаджень часто здаються для молоді нереалістичними. З’явився тренд, який пропонує більш  гнучкий підхід – «м'які заощадження» чи «м'яка економія» (Soft Saving). Про це пише «Главком» із посиланням на The Everygirl.

Експерти називають м'яку економію усвідомленим та гнучким способом керувати фінансами. «Це більш продуманий підхід, який робить процес стійким та здійсненним», – пояснює фінансовий консультант Лорен Брінгл. Ідея в тому, щоб не відмовлятися від усього одразу, а скорочувати лише те, без чого можна обійтися. Наприклад, не замовляти доставку обіду, але не жертвувати ранковим лате.

Покоління зумерів або Z, за словами Брінгл, швидше за інших підхопило цю тенденцію. В умовах зростання цін і нестабільного ринку праці для них м'яка економія стала способом зберегти контроль над грошима і при цьому не почуватися обмеженими. Понад половина недавніх випускників все ще шукають роботу, і для багатьох такий підхід став «фінансовим порятунком» – можливістю планувати майбутнє, не забуваючи про сьогодення.

Замість того, щоб нервувати через необхідність дотримуватися суворих графіків (наприклад, відкладати $200 щотижня), Soft Saving заохочує баланс та впровадження невеликих, малостресових змін. Суть не в позбавленні, а в пріоритезації.

Приклади «м'якої економії»:

  • Залишити ранковий лате, але відмовитися від замовлення обіду з доставкою.
  • Залишити підписку на Netflix, але призупинити інші, менш важливі сервіси.
  • Замовляти один келих коктейлю у закладі замість двох.

Головна мета у тому, щоб знайти ті статті витрат, скорочення яких не завдасть вам сильного дискомфорту, і перенаправити ці кошти на ваші більші фінансові цілі.

Недоліки методу

Однак у методу є і підводне каміння. Якщо заощаджувати лише тоді, коли «зручно», можна виявитися непідготовленим до непередбачених витрат – від втрати роботи до ремонту машини. Тому експерти радять пов'язувати кожне заощадження із конкретною метою.

«Чому ви відмовляєтесь від плати за доставку? Щоб накопичити на переїзд? Чи сплатити кредит? Розуміння мотивації допомагає зберігати дисципліну», – зазначає Брінгл.

Soft Saving – це заохочення до формування стійких фінансових звичок у зручний для вас спосіб, дозволяючи вам жити зараз і планувати своє майбутнє без почуття постійної провини.

Щоб розпочати м'яку економію, важливо визначити пріоритети, поставити «м'які» цілі та додати контрольні точки до календаря, щоб відстежувати прогрес. І не забувати відзначати навіть малі успіхи.

Читайте також:

