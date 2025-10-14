Головна Світ Соціум
Чого зумерам бракує для кар'єрного зростання? Результати нового дослідження

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Молодь змінює відношення до стосунків та ділових контактів
фото із відкритих джерел

Нове дослідження показує, що представники покоління Z прагнуть офлайн заходів для встановлення зв'язків та просування по кар'єрних сходах

Покоління Z надзвичайно високо цінує особисті зустрічі для розбудови стосунків та просування своєї кар'єри. Про це свідчить нове дослідження, яке провела компанія Freeman (лідер у сфері організації подій) у партнерстві з The Harris Poll, пише «Главком».

Результати дослідження чітко вказують на те, що живі події є оптимальним середовищем для формування професійних навичок та впевненості зумерів:

  • 91% фахівців покоління Z вважають особисті заходи одним із найкращих способів розвитку соціальних та міжособистісних навичок.
  • 89% погоджуються, що зв'язки, встановлені на офлайн-заходах, критично важливі для формування професійної впевненості.
  • 86% бажають, щоб їхні компанії збільшили витрати на живі події, аби допомогти побудувати міцніші ділові стосунки.  

Дослідження також виявило тривожну тенденцію: 69% опитаних зумерів повідомили, що зростання технологій змусило їх почуватися менш пов'язаними та більш ізольованими від колег у своїй компанії та галузі.

Цей брак зв'язків підтверджується статистикою: середньостатичний зумер в середньому має 16 міцних ділових стосунків. Для порівняння, міленіали мають 21 та представники Gen X – 40 таких стосунків. Це свідчить про нагальну потребу покоління Z у можливостях для особистого нетворкінгу. 

Джанет Делл, генеральний директор Freeman, підкреслила важливість результатів: «Цей звіт руйнує міф про те, що зумери віддають перевагу виключно цифровим взаємодіям. Основна думка очевидна – покоління Z розглядає особисті події як найкращий спосіб побудови міцних ділових стосунків, просування кар'єри та, зрештою, підвищення впевненості».

«Молоді люди активно шукають можливості розвивати навички міжособистісного спілкування та будувати професійні стосунки. Це покоління чудово розуміє, коли технології допомагають, а коли заважають справжньому спілкуванню», – наголошує Делл. Вона закликала організаторів і компанії створювати такі заходи, які сприятимуть значущим зв'язкам і підтримуватимуть кар'єрний розвиток молодого покоління.

Нагадаємо, дослідження Intuit показало, що фінансові труднощі впливають на підхід зумерів до знайомств та побачень. Аналітики компанії провели соціологічне онлайн-опитування, в якому взяли участь 1500 американців з поколінь зумерів, міленіалів та покоління X. Молодь змінює ставлення до побачень: тепер ходять туди не заради романтики, а через брак грошей. 

Теги: зумери молодь технології

