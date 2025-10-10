Головна Світ Соціум
Зумери у США навчилися обходити заборону на телефони в школах

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Діти проявляють неабияку креативність і використовують Google Docs для спілкування
фото: stock.adobe.com

Покоління зумерів відкриває для себе лайфхаки міленіалів

З 4 вересня 2025 року у школах американського штату Нью-Йорк учням заборонили користуватися смартфонами на уроках. Минув лише місяць, але «зумери» (покоління Z) та «альфи» (народжені після 2010 року) вже знайшли оригінальні способи обійти це правило, фактично відродивши комунікаційні прийоми часів юності міленіалів. Про це пише «Главком» із New York Post.

«Діти проявляють неабияку креативність: вони використовують Google Docs, передають записки на стікерах і пересилають одне одному електронні листи», – розповіла Ліссет Кортес, мати чотирьох синів та вчителька іспанської мови у середній та старшій школі.

Кортес висловила свою повагу молодому поколінню «за те, що воно хоче залишатися на зв'язку, попри все». 

Найпопулярнішим лайфхаком, який активно обговорюють у соцмережах, стало використання Google Docs на своїх ноутбуках. 

«Група старшокласників створює спільний документ у Google Doc, до якого всі мають доступ у режимі реального часу, і листуються в ньому під час уроків. Фактично вони заново винайшли чати AOL» – зазначила у TikTok вчителька Валері Елізабет Дікінсон.

Цей ролик викликав бурхливу реакцію серед міленіалів.«Почекайте, поки вони заново не відкриють для себе обмін записками», – написав один із коментаторів. «Чат-кімнати повернулися!», – зазначив інший.

Ліссет Кортес зауважила, що після введення заборони на телефони поведінка та успішність школярів покращилися. Однак вона висловлює побоювання, що учні можуть використовувати Google Docs не лише для спілкування, а й для булінгу та списування.

Раніше «Главком» повідомляв про тенденцію серед Gen Z переходити на старі мобільні телефони 2000-х років або використовувати плівкові/цифрові фотоапарати замість смартфонів. За їхніми словами, «фотоапарат із 2007-го створює особливу атмосферу, яку не може дати iPhone».

