Зумери масово протестують по всьому світу: пояснення Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
З Марокко до Індонезії молодь виходить на вулиці на знак протесту проти нерівності та відсутності робочих місць
фото: Reuters

Протести представників покоління Z охопили світ. Вони вимагають радикальних змін у політиці та економіці

За останній рік масові протести представників покоління Z або зумерів охопили Марокко, Мадагаскар, Кенію та Монголію, Індонезію, Бангладеш та Непал. Про це пише «Главком» із посиланням на агентство Bloomberg. Автори статті зазначають, що якщо в Європі молодь висловлює своє розчарування, обираючи радикальніших політиків, то в Азії та Африці зумери влаштовують масові демонстрації проти старіючих лідерів, бідності та корупції.

«Відмінною рисою нинішньої хвилі молодіжної мобілізації є конвергенція умов у різних політичних середовищах. Молодь стикається зі зростанням вартості життя та слабким створенням робочих місць, тоді як політична влада зосереджена в руках старіючої еліти, яка має мало можливостей для оновлення», – заявив керівник відділу прогнозування ризиків консалтингової компанії Pangea-Risk Білал Басіуні.

Протести в марокканському місті Сейл поряд зі столицею країни Рабатом пов'язані зі зростанням витрат на Чемпіонат світу з футболу 2030 року на шкоду охороні здоров'я та освіти, пише Bloomberg. Як мінімум троє демонстрантів загинули, понад тисячу людей було затримано.

На Мадагаскарі під впливом масових протестів президент країни Андрі Радзуеліна розпустив уряд, але це не зупинило демонстрації. 3 жовтня поліція вбила щонайменше 22 протестувальників.

Раніше газета Financial Times зазначила, що за останні три роки масові протести молодих громадян відбулися у чотирьох азіатських країнах – на Шрі-Ланці, Бангладеш, Індонезії та Непалі. Усі ці акції були викликані невдоволенням низьким рівнем життя, особливо серед зумерів.

Внаслідок протестів 2022 року на Шрі-Ланці пішов у відставку президент країни Готабая Раджапакса, а минулого року студенти в Бангладеш повалили президента Шейх Хасіну. Протести в Індонезії у серпні цього року призвели до скасування житлових пільг для місцевих депутатів та звільнення міністра фінансів.

Після блокування 26 соціальних мереж, включаючи Instagram та TikTok, у Непалі 8 вересня розпочалися протести, які ЗМІ назвали «революцією зумерів». Внаслідок цього влада в країні перейшла до рук тимчасового уряду на чолі з колишнім головою Верховного суду Сушилої Карки. За даними місцевої поліції, внаслідок заворушень 51 особа загинула, близько 1400 було поранено.

Як писав «Главком» у Марокко продовжуються масові протести проти надмірних державних витрат на проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року. 

