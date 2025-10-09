Навіщо зумери ходять на побачення? Соцопитування показало новий тренд у стосунках

Третина зумерів ходять на побачення заради економії грошей на вечері

Аналітики компанії провели соціологічне онлайн-опитування, в якому взяли участь 1500 американців з поколінь зумерів, міленіалів та покоління X. Молодь змінює ставлення до побачень: тепер ходять туди не заради романтики, а через брак грошей. Про це пише «Главком» із посиланням на Newsweek.

Додатки для побачень та сучасна культура знайомств стали джерелом розчарування для зумерів як для дівчат, так і для молодих людей. Цей фактор, а також висока вартість житла, освіти та товарів повсякденного попиту – все разом примусило багатьох розглядати знайомства як спосіб економії грошей, а не як спробу знайти постійного партнера.

Дослідження Intuit показало, що фінансові труднощі впливають на підхід зумерів до знайомств та побачень. З'ясувалося, що 58% опитаних зумерів скоротили кількість побачень через фінансові труднощі, а 31% із них погоджуються на побачення тому, що хочуть безкоштовно поїсти.

«Зумери – не перші і не останні, хто готовий піти на побачення заради безкоштовного частування. Однак життя стало дорожчим для молоді, і економія на всьому, де це можливо, стала необхідністю», – розповів гендиректор 9i Capital Group Кевін Томпсон.

Зазначається, що проблеми із знайомствами, спричинені фінансовими труднощами, посилюються у міру наближення свят. 44% респондентів відзначили, що відчувають необхідність витрачати більше під час свят, і майже половина з них витратили надто багато на подарунки чи побачення.



За словами Томпсона, тенденція певною мірою пояснюється складними умовами, в яких дорослішали зумери. «Це явно свідчить про наявність серйозної проблеми – не лише з пошуком справжньої близькості, а й із емоційним станом людей. Нинішнє покоління зіткнулося з хвилею екзистенційної самотності, чи то наслідки ізоляції через пандемію Covid-19, чи дорослішання в умовах занурення у соціальні мережі», – зазначив він.

У розмові з Newsweek експерт також зазначив, що через цю тенденцію молоді люди можуть почати рідше відвідувати побачення.

«Люди починають рідше ходити на побачення, бо відчувають, ніби ними користуються, і результатом стає відстрочення шлюбу та сімейного життя. Ця затримка позначається не лише на культурі, а й поступово відбивається на економіці, призводячи до зниження темпів формування нових домашніх господарств та зміни моделей видатків», – резюмував він.

