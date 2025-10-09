Головна Світ Соціум
Навіщо зумери ходять на побачення? Соцопитування показало новий тренд у стосунках

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Додатки для побачень та сучасна культура знайомств стали джерелом розчарування для зумерів
Третина зумерів ходять на побачення заради економії грошей на вечері

Аналітики компанії провели соціологічне онлайн-опитування, в якому взяли участь 1500 американців з поколінь зумерів, міленіалів та покоління X. Молодь змінює ставлення до побачень: тепер ходять туди не заради романтики, а через брак грошей. Про це пише «Главком» із посиланням на Newsweek.

Додатки для побачень та сучасна культура знайомств стали джерелом розчарування для зумерів як для дівчат, так і для молодих людей. Цей фактор, а також висока вартість житла, освіти та товарів повсякденного попиту – все разом примусило багатьох розглядати знайомства як спосіб економії грошей, а не як спробу знайти постійного партнера.

Дослідження Intuit показало, що фінансові труднощі впливають на підхід зумерів до знайомств та побачень. З'ясувалося, що 58% опитаних зумерів скоротили кількість побачень через фінансові труднощі, а 31% із них погоджуються на побачення тому, що хочуть безкоштовно поїсти.

«Зумери – не перші і не останні, хто готовий піти на побачення заради безкоштовного частування. Однак життя стало дорожчим для молоді, і економія на всьому, де це можливо, стала необхідністю», – розповів гендиректор 9i Capital Group Кевін Томпсон.

Зазначається, що проблеми із знайомствами, спричинені фінансовими труднощами, посилюються у міру наближення свят. 44% респондентів відзначили, що відчувають необхідність витрачати більше під час свят, і майже половина з них витратили надто багато на подарунки чи побачення.
 
За словами Томпсона, тенденція певною мірою пояснюється складними умовами, в яких дорослішали зумери. «Це явно свідчить про наявність серйозної проблеми – не лише з пошуком справжньої близькості, а й із емоційним станом людей. Нинішнє покоління зіткнулося з хвилею екзистенційної самотності, чи то наслідки ізоляції через пандемію Covid-19, чи дорослішання в умовах занурення у соціальні мережі», – зазначив він.

У розмові з Newsweek експерт також зазначив, що через цю тенденцію молоді люди можуть почати рідше відвідувати побачення.

«Люди починають рідше ходити на побачення, бо відчувають, ніби ними користуються, і результатом стає відстрочення шлюбу та сімейного життя. Ця затримка позначається не лише на культурі, а й поступово відбивається на економіці, призводячи до зниження темпів формування нових домашніх господарств та зміни моделей видатків», – резюмував він.

Раніше «Главком» писав, що  у представників покоління Z, або зумерів (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік), нова проблема. Як показали результати останніх опитувань, більшість зумерів не можуть собі дозволити стосунки – на побачення вони буквально не витрачають жодної копійки. Втім, навіть це все одно не заважає їм досягати успіхів.

Теги: соціальні мережі молодь зумери

