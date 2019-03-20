Сьогодні - Міжнародний день щастя



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За результатами минулорічної доповіді, за рівнем щасті Україна посідала 138 місце зі 156 країн світу

Міжнародний день щастя відзначається за ініціативою ООН, починаючи з 20 березня 2013 року.

Свято було встановлено для визначення важливості щастя в житті людей в усьому світі. Про це йдеться у Доповіді про рівень щастя країн світу.

Щороку, приурочений до цього дня, публікується Міжнародний індекс щастя, що враховує рівень доходу, очікувану тривалість життя, ступінь соціальної підтримки, особистої свободи, ставлення людей до корупції і щедрість народу.

За результатами минулорічної доповіді, за рівнем щасті Україна посідала 138 місце зі 156 можливих у рейтингу найщасливіших країн світу.

А найщасливішою країною світу стала Фінляндія, набравши найвищі оцінки за всіма критеріями. У десятці найщасливіших також Норвегія, Данія, Ісландія, Швейцарія, Нідерланди, Канада, Нова Зеландія, Швеція та Австралія.

Найнещаснішими країнами стали Бурунді, Центральноафриканська Республіка, Південний Судан, Танзанія та Ємен.

Рейтинг також вивчає рівень щастя іммігрантів у кожній країні. У ньому Україна посіла 92 місце із можливих 117. Перше місце також посіла Фінляндія.