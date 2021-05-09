Зеленський привітав українців з Днем перемоги над нацизмом

Президент подякував всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні

Сьогодні, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом. За моїми плечима – обличчя людей, завдяки яким вона стала можливою. Звісно, їх значно більше. І майже кожна українська родина має в сімейному альбомі таке фото. Де зображений батько, дідусь чи прадід…

Відповідне привітання з’явилось у Facebook президента.

«Що для нас перемога над нацизмом? Це вдячність. Яка не має меж, строків давності чи географічного поділу. Це пам’ять. Про її страшну ціну. Про те, що у Другій світовій загинуло понад вісім мільйонів українців. Що додому не повернувся кожен п’ятий українець. Що загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів», – сказав президент.

Зеленський зазначив, що від покоління до покоління батьки розповідали про цю війну дітям, а дідусі – онукам. На жаль, із 2014-го все стало інакше. Тепер діти розповідають батькам, дідусям та бабусям про воєнні дії й відбиття ворожих атак.

«Тож нехай героїзм наших предків дає силу новому поколінню українських військових, наших захисників. З вірою в це, з надією на мир ми дякуємо та вклоняємось сьогодні всім українцям, які захищали та звільняли нашу землю від нацистів у Другій світовій війні» – підсумував президент.

Нагадаємо, у суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Офіційним символом святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні вже кілька років поспіль є квітка червоного маку.

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