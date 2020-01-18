Що споріднює збитий український літак в Ірані і Конституцію в Росії

Увага світу буде якийсь час привернута до Близького Сходу. Це розв'язує руки Росії для активізації дій на українському і білоруському напрямках

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Два события мирового масштаба случились в последнее время. Сбит «Боинг» Международных авиалиний Украины в Иране. И произошел конституционный переворот в России. Между собой эти события не связаны. Но вот их последствия будут связаны очень сильно. По крайней мере, для нас.

Итак, третьей мировой не случилось. Те несколько дней, когда весь мир, затаив дыхание, ждал, чем разрешится ситуация, копал бункеры и заносил в них тушенку, закончились без ядерных ударов. Иран и США, пообещав друг другу взаимное попадание в ад, разошлись на исходные. Тем не менее, как это принято говорить, мы все же проснулись в другом мире. Какие выводы из всего этого можно сделать?

Для начала небольшой шаг в сторону. Вот только я вас прошу: не надо писать о том, что даже режим аятолл оказался лучше Путина и признал вину. Сохраняйте, пожалуйста, голову на плечах. Не выключайте ее в порыве ми-ми-ми.

Во-первых, потому, что режим аятолл — хуже. Это реально уже мракобесные средневековые инквизиторы, на которых крови по брови, которые ставят своей государственной религией полное поголовное уничтожение соседнего государства, вешают людей на площадях на подъемных кранах за не такой секс, казнят женщин за непокрытые головы. Это режим, где детей можно казнить с девяти лет, и страна, в которой казнено самое большое количество подростков в мире. Где КСИР, внесудебные казни, международный терроризм, убийства демонстрантов, убийства не-шиитов, убийства оппозиции и прочее, и прочее и прочее.

Предыдущие протесты в Иране, начавшиеся с повышения цен на бензин, в итоге переросшие в антиправительственные, закончились убийством то ли нескольких сотен, то ли полутора тысяч человек. Против демонстрантов применялось автоматическое оружие. С вертолетов. С крыш. Арестовано до семи тысяч.

Согласитесь, что путинизм на этом фоне, с десятком посаженных за пластиковые стаканчики, — просто эликсир свободы и либерализма.

Они совсем не лапочки, которые признались по велению сердца. Там, где берут детей на казни, чтобы смотреть, как публично вешают геев, на человеческую жизнь плевать абсолютно.

Они признались только потому, что им это особо ничем и не грозит. Более того. Даже влечет выгоду. «Мы были в состоянии войны, проклятые американцы на нас напали, мы защищались, борт не ответил — мы на своей земле своими законными средствами ПВО провели законную защиту своей независимости и суверенитета. Каемся, выплачиваем деньги. Но во всем виноваты проклятые американцы! Именно из-за них мы вынуждены были обороняться и применить оружие!».

Если бы Путин сбил МН-17 над Москвой, защищаясь от проклятых американцев, он бы тоже признал ошибку, не волнуйтесь. Но лучше от этого ни на копейку не стал бы.

Как и мракобесный режим аятолл. Сохраняйте, пожалуйста, голову на плечах.

Но это так, крик души. Теперь о том, что это влечет за собой.

Во-первых, активация антиамериканских настроений. Я вам гарантирую: в общественный дискурс полезет вина США. Она уже полезла. И скоро какая-нибудь очередная Анжела Дэвис, протестующая против израильского фашизма, будет проводить демонстрации против проклятых капиталистов США, приведших к трагедии и вынудивших несчастный Иран обороняться и совершить ошибку. Это к бабке не ходи. Нельзя не признать, что Дональд Трамп, который вместо аккуратных операций скальпелем перенял тактику Путина «мочить в сортире», не дает к этому повода, хотя это плохо само по себе.

Но что гораздо хуже — так это реакция Украины на уничтожение своего гражданского самолета. Точнее, несколько замедленная реакция Украины: первые девятнадцать часов ее вообще не было.

Владимир Зеленский, поехавший то ли в отпуск, то ли на свои, то ли регулярным бортом, то ли без охраны, то ли на встречу с руководством Омана, то ли прилетал Медведчук, то ли не прилетал — и все это в регионе, где вот-вот может начаться Третья мировая. И все это — президент воюющей страны, прямо сейчас подвергающейся агрессии и оккупации, и возвращавшийся оттуда девятнадцать часов, и все это время в Украине не мог собраться Совбез, и глава СБУ был в Куршавеле, и глава МВД в Италии — это не просто плохо. Это катастрофа.

Вывод о том, что Украина не в состоянии адекватно и быстро реагировать на чрезвычайные ситуации, обязательно будет сделан. Девятнадцать часов реакции — это недопустимо долго. Государство в Украине находится в стадии потери управления — и это уже не просто красивая аллегория, это уже формулировка в самом прямом ее смысле. И я вас уверяю, этот вывод какое-нибудь аналитическое управление ГРУ ГШ МО РФ уже сделало.

Во-вторых, хоть «Тополя» листвой крылатой шелестеть не стали, ничего не закончилось. Проблема в том, что в Иране три центра власти. Корпус стражей исламской революции, аятоллы и пытающееся противостоять им относительно либеральное правительство во главе с президентом. КСИР и аятоллы находятся в режиме жесткой конфронтации с прозападным президентом. Которого поддерживает Запад. И все эти три центра силы обязательно будут использовать ситуацию для того, чтобы кому-то занять верх.

Это означает, что мы имеем новый потенциальный очаг напряженности на Ближнем Востоке. В который уже начинают влезать США. Выход из ядерной сделки — шаг именно в этом направлении.

И — вытекающее из этого «в-третьих»: внимание мира будет какое-то время оттянуто на Ближний Восток. Это не то чтобы дает карт-бланш, но в какой-то степени развязывает руки России для активизации действий на украинском и беларусском направлениях.

Именно в этот момент в России происходит конституционный переворот и окончательный захват власти. Не сказать, чтоб на путинском веку это был первый захват власти, в какой-то мере это произошло в 1999-м. Откровенный силовой захват: кто помнит забитый войсками и ОМОНом центр Москвы, согласится, что это был именно силовой захват власти. Был в 2012-м. И вот теперь окончательное оформление этой свадьбы.

И нельзя сказать, чтобы это было неожиданно. Читать ахи-вздохи российских оппозиционеров по поводу того, что, Путин, оказывается, не уйдет, сейчас даже как-то странно. Вот жеж неожиданность-то какая. Кто бы мог подумать. Вопрос был лишь в том, как именно состоится пожизненное утверждение на троне — через Госсовет, через аншлюс Беларуси, через провозглашение монархии или как-то еще — но это уже исключительно технические детали.

Но факт состоялся. «Рейх» начал процесс кристаллизации. Он переходит в новое агрегатное состояние. Забившая сейчас собой все информационное пространство отставка правительства — вещь настолько же второстепенная и техничная, как и детали узурпации. Отказ от примата международного права, бравирование прорывами в военной сфере, страдания по Советскому Союзу и фразы про оставшиеся у нас большие амбиции — вот самые главные тезисы в послании Путина.

Игры в имитационную демократию закончилось. Начинается взрослая жизнь Империи.

И вот тут-то мы подходим к тому, с чего начали. Новый очаг напряженности на Ближнем Востоке, потенциально опасный вплоть до «радиоактивного пепла», переключение на него внимания всего мира, уход украинской повестки на второй план. В это же самое время — самый слабый президент за всю историю Украины и распад государственного управления в стране. Это — с одной стороны. И кристаллизация «рейха» с третьей по силе армией в мире и имперскими амбициями на уровне Советского Союза — с другой…

Я думаю, через пару-тройку лет, которые понадобятся на переходный период от президентской республики к «госсоветской», нас ждут очень непростые времена.

Джерело: mnews.world

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