«Спалити Крим». Як Росія гасить найбільшу в історії пожежу тема тижня

Пожежа у Сибір стала однією з найбільших за всю історію спостережень

Скупий платить двічі. Гасити лісові пожежі спочатку було «економічно недоцільно», але потім довелось розкошелитись…

У Росії палають понад 3,5 млн гектарів лісу. Для порівняння: це територія на 30% більша за окупований Крим і її площа зростає.

Пожежа у Сибіру, яку зараз намагається загасити російська влада, вже стала однією з найбільших за всю історію спостережень. Кількість осередків займання зросла до 500.За добу літаки скидають понад 1,5 тисячі тонн води. Влада РФ стверджує, що заселеним територіям вогонь не загрожує. Разом із тим, майже 180 населених пунктів в п’яти регіонах вже опинилися у зоні задимлення. Дим уже перевалив за Урал, досяг Поволжя, Татарстану і Казахстану. Метеорологи повідомили, що в деяких регіонах спостерігається перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі. Керівництво деяких населених пунктів вже почало масово роздавати жителям респіраторні маски.

Проблема набула небувалих масштабів через бездіяльність влади.

Палаючий ліс був покинутий напризволяще на кілька діб. Фото twitter.com/firefly_helenim

Чи знищить вогонь тайгу?

Горіти ліс у Сибіру почав майже два тижні тому. Порівняно із нинішніми масштабами тоді загоряння було значно меншим. Однак тоді місцеві чиновники заявили, що гасити пожежу «економічно невигідно»: оскільки горіло к важкодоступний для гасіння територіях, вартість гасіння перевищувала розмір можливого збитку. Діяти було вирішено «тільки в разі загрози населеним пунктам або об'єктам інфраструктури». Тож палаючий ліс був покинутий напризволяще на кілька діб.

Екоактивісти ж забили на сполох. Російське відділення Greenpeace почало збір підписів під зверненням до російської влади про вжиття термінових заходів для боротьби з лісовими пожежами. Петиції містили три вимоги: скерувати додаткові сили на боротьбу з вогнем, сказати правду про задимлення, допомогти людям, а також переглянути межі «зон контролю» – територій, де природні пожежі можна гасити, якщо витрати на це перевищують імовірні збитки, яких пожежа може завдати. До волань екоактивістів приєднались і низка відомих у Росії та поза її межами людей: ліквідувати вогонь закликав навіть голлівудський актор Леонардо Ді Капріо.

Спроба «зекономити» на гасінні пожежі вилилась у загальносвітову проблему. Фото Pravda.rv.ua

Сам по собі вогонь не згас, навпаки – пожежі набирали сили и поглинали все нові і нові площі. Проблема набувала масштабів і президент країни-агресора Путін був змушений розпорядитися розпочати рятувальну операцію. До неї підключили сили Міноборони РФ. Через пожежі на всій території Іркутської області, Красноярського краю, у двох районах Бурятії і одному районі Якутії запровадили режим надзвичайного стану. Приборкати вогонь наразі намагаються понад три тисячі людей, 390 одиниць техніки, 28 літаків та вертольотів.

Очевидно, що тепер надія на пожежників невелика. Найбільші сподівання на саму природу і… потойбічні сили. Близько 40 шаманів із Бурятії, Забайкалля і Іркутської області 4 серпня зібралися на байкальському острові Ольхон, щоб провести обряди. На їхню думку, це допоможе викликати дощі на палаючу Сибір. До слова, буддійські священнослужителі-лами також заявили, що готові долучитися до порятунку тайги, але відзначили, що для цього їм потрібні «точні координати пожеж».

Коли стало зрозуміло, що запахло смаженим і спроба «зекономити» на гасінні пожежі вилилась у загальносвітову проблему, у Росії за традицією почали шукати винних. Прем’єр-міністр Дмитро Медведєв 1 серпня доручив Слідчому комітету і Генпрокуратурі перевірити версію умисних підпалів з метою приховування факту незаконної вирубки лісу в Сибіру. Того ж дня стало відомо, що Слідком у Красноярську порушив першу кримінальну справу через масштабні пожежі – за звинуваченням співробітників регіонального міністерства лісового господарства у халатності. Число підозрюваних не розголошується. На думку слідчих, посадові особи з березня 2019 року не здійснювали необхідних дій для ліквідації загорянь, через що вогонь поширився на більшій площі.

Втім звинувачувати слід не лише місцеву владу. Російський соціолог Борис Кагарлицький, який назвав пожежу «катастрофою планетарного масштабу», вбачає причину масштабної пожежі у недосконалому законодавстві РФ. «Ніхто не згадує, що в середині 2000-х Росія прийняла найліберальніший в Європі Лісовий кодекс, який фактично знищував систему поточного державного контролю над галуззю, віддаючи весь розвиток лісів на волю ринку. Відповідні структури і служби знищувалися ... Ми тоді разом з екологами проводили семінари, зустрічалися навіть з депутатами Держдуми, пророкуючи, що подібні закони обернуться масштабними катастрофами і жахливими лісовими пожежами», – пише Кагарлицький у Facebook.

Вогонь вбиває тварин. Фото twitter.com/firefly_helenim

Лісові пожежі знищують тварин, їхні місця проживання. А ще – завдають чималих збитків «економним» росіянам, які не відразу беруться гасити вогонь. Рахункова палата Росії дійшла висновку, що збитки від лісових пожеж в країні за перше півріччя 2019 року становить 2,4 мільярда російських рублів. За даними відомства, за перші шість місяців 2019 року в Росії виникли 7,6 тисяч лісових пожеж. Зауважимо, що лісові пожежі, що охопили Сибір наприкінці липня, у цю статистику не потрапили.

Основними причинами такої ситуації у Рахунковій палаті РФ назвали: брак фінансування, відсутність необхідної техніки, неукомплектованість підрозділів наземної та авіаційної охорони, низька якість протипожежних заходів. І це при тому, що коштів на мілітаризацію вкраденого в України Криму країні-агресору вистачає.

Авіація Міноборони гасить в Сибіру лісові пожежі. Фото twitter/adelkkort

Крім того, масштабні лісові пожежі в Сибіру призвели до того, що провідні російські нафтовидобувні компанії почали евакуацію робітників і припинили бурові роботи в регіоні. Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Пожежа у тайзі своїми масштабами налякала не лише росіян, а й західних лідерів. Минулого тижня Путіну телефонували і президент США Дональд Трамп, і прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте. Обидва пропонували допомогу. Втім, Путін не схопився за пропозиції, подякував і пообіцяв звернутися, якщо така допомога знадобиться.

«Це норма», - російські ЗМІ

Аби не лякати своїх громадян, російські ЗМІ вирішили змістити акценти: у перші дні пожежі тема взагалі була поза увагою журналістів. Тепер же федеральні канали звітують лише про успіхи у гасінні, не вдаючись у аналіз наслідків надзвичайних подій у Сибіру. «Авіація Міноборони погасила в Сибіру лісові пожежі на площі 753 тис. га», - бадьоро підтверджує ТАСС.

Понад те, РБК переконує, що масштабні лісові пожежі – цілком звичне явище для РФ. Щоправда, якщо спиратися на інфографіку видання, то можна зауважити, що цьогорічний показник вже зашкалює: якщо за весь минулий рік вогонь охопив 8,67 млн га, то 8,82 млн га за перше півріччя цього року вже перевищив минулорічний показник, а до цього числа варто б додати ще 4 млн га, які горять просто зараз.

Планета задихається

За оцінкою екологів Greenpeace, посилені екстрені заходи могли б ліквідувати вогонь у перші дні пожежі. Зараз же вони можуть лише сповільнити поширення вогню. За таких масштабів події у Сибіру перестали бути проблемою лише Росії – ще три дні тому дим поширився на Аляску, уздовж західного узбережжя Канади, над східною частиною Тихого океану. Екозахисники попереджають, що дим від лісових пожеж може дістатися Москви, якщо над Сибіром сформується антициклон. Смог спочатку віднесе до Баренцевого та Карського морів, а звідти повітряний фронт може повернути його на материк.

В епіцентрі пожеж введено режим «чорного неба». Фото twitter.com/KateIsVaryBad

Екологи, які почали бити на сполох раніше, ніж російська влада, вбачають проблеми у наслідках пожежі, навіть якщо її погасять у найближчі дні. «Сажа від вогню потрапляє на арктичний лід та затемнює його. Тим самим зменшується відбивальна здатність поверхні і затримується більше тепла», - вказують у Всесвітній метеорологічній організації (ВМО). Оскільки лісові пожежі трапляються не лише у Сибіру, то в найближчій перспективі льоди в Арктиці будуть танути значно швидше.

У Greenpeace лякають ще дужче: мовляв, сажа прискорює не лише танення арктичних льодів, але й вічної мерзлоти. Крім того, під час пожеж виділяються гази, які підсилюють глобальне потепління. За даними ВМО, з початку літа ці пожежі виділили стільки вуглецю, скільки Швеція або Бельгія виробляють за рік.

Знімок з космосу: темно-бордові величезні плями на поверхні Землі - це випалена земля. На їх краю триває пожежа. Фото: Pixabay.com

В епіцентрі пожеж введено режим «чорного неба» (означає, що у повітрі перевищена максимально допустима концентрація шкідливих речовин, - «Главком»). За словами екологів, пожежі такого масштабу можуть змінити погоду цілого континенту. Розжарені маси гарячого повітря і диму піднімаються, утворюючи стійкі розігріті «шапки», які впливають на проходження атмосферних фронтів – іншими словами, змушують дощі обходити ці місця стороною. Окрім того, вигоряння таких гігантських площ лісів вбиває екосистему регіону – тварин, птахів, рослини. Можуть зникнути рідкісні види – манул, амурський тигр, сибірська кабарга.

Провідний німецький фахівець з пожеж в Росії професор Йоханн Георг Гольдаммер розповів, що нинішню пожежу в Сибіру він передбачав ще в 1993 році, коли зрозумів, що у Росії в майбутньому почнуться проблеми через застарілу пожежну інфраструктуру, яка дісталася у спадщину від СРСР, пише Deutsche Welle. Разом з тим він визнає, що відповідь питання гасити чи не гасити пожежу - не завжди однозначна. За його словами, самі по собі лісові пожежі - нормальне природне явище, вони необхідні для оновлення лісу. Проблема в іншому - на відміну від минулих епох, коли був час на природну регенерацію лісів в 100-200 років, сьогодні через діяльність людини і прискорену зміну клімату цього часу вже немає.

Пожежа у Сибіру. Фото: Pixabay.com

Наталія Сокирчук, «Главком»