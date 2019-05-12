У Нігерії бойовики ІДІЛ вбили 11 військових



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ІДІЛ штурмували місто приблизно о 16:30 за місцевим часом, обстрілюючи цивільних і військових

Бойовики втекли після того, як військові викликали повітряне підкріплення і допомогу батальйону в сусідньому місті

У Нігерії під час нападу на північно-східне місто Гаджіганна бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІДІЛ) вбили 11 нігерійських солдат. Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на агентство Amaq, яке пов'язують з ІДІЛ.

«Бойовики ІДІЛ вбили 11 нігерійських солдатів під час нападу на північно-східне місто Гаджіганна», - йдеться у повідомленні.

Іноземні ЗМІ з посиланням на джерела інформують, що бойовики ІДІЛ штурмували місто приблизно о 16:30 за місцевим часом, обстрілюючи цивільних і військових.

Бойовики втекли після того, як військові викликали повітряне підкріплення і допомогу батальйону в сусідньому місті.

Раніше «Ісламська держава» заявила, що створила «провінцію» в Індії після зіткнень із силами безпеки країни в регіоні Кашмір, під час яких загинув імовірний бойовик-ісламіст.