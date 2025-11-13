Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дружина Усика захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дружина Усика захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Тема дисертації Катерини Усик – «Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни»

Захист дисертації планується у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Катерина Усик, дружина абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика, захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Відомості про запланований захист зʼявилися на порталі Інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Захист дисертації планується у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС). Освітня програма – Психологія (юридична психологія).

Тема дисертації – «Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни».

Раніше в цьому ж університеті ступінь доктора філософії здобув Олександр Усик.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Як повідомлялося, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов стверджував, що дисертація Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації.

Він також акцентував увагу на одному з висновків дисертації (с. 174-179):

  • Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід...: створити окрему позавідомчу організацію..., розробити дієві механізми спонсорства..., необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом..., забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

«Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон», – зазначає Смірнов.

Теги: спорт бокс наука Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ротенберг перебуває під санкціями США, Канади, Великої Британії, Австралії та Нової Зеландії
Олігарх з РФ заявив, що США і Канада позитивно налаштовані щодо повернення збірної Росії з хокею
16 жовтня, 09:37
На Валгонен впала стеля, з нею все гаразд
На російську велогонщицю впала стеля у готелі на чемпіонаті світу в Чилі
22 жовтня, 12:58
Мазепін: До Польщі з політичних причин ми не поїдемо, до Парижа поїдемо
Росіяни пропустять чемпіонат Європи з плавання у Польщі
23 жовтня, 11:09
Спортсменка очікувала на вердикт 9 місяців
Швейцарська триатлоністка виправдала потрапляння допінгу інтимною близькістю
28 жовтня, 21:12
Роман Крамарь був організатором пропагандистського заходу
Гендиректор Олімпійського комітету Росії потрапив у базу «Миротворця»
30 жовтня, 12:34
Ірина Домбровська у ваговій категорії до 77 кг серед молоді до 23 років здобула золото у ривку
Домбровська здобула дві нагороди чемпіонату Європи з важкої атлетики U23
3 листопада, 12:32
Непереможний Джервонта Девіс неодноразово отримував позови через вчинення насилля
Одіозному бою – не бути: було скасовано поєдинок Джейка Пола та Джервонти Девіса
4 листопада, 16:24
Максим Городинець двічі у своїй кар'єрі потрапляв до фіналів континентальної першості у швидкострільному пістолеті
Городинець приніс Україні другу медаль чемпіонату світу з кульової стрільби
9 листопада, 23:42
Збірна України посіла друге місце у командному заліку серед юнаків U15 і п'яте – серед юніорів
Чотири нагороди здобула юнацька збірна України зі спортивної аеробіки на чемпіонаті світу
11 листопада, 17:41

Новини

Дружина Усика захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Дружина Усика захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Клуб «Епіцентр-Подоляни» вийшов до 1/16 фіналу Кубка Виклику
Клуб «Епіцентр-Подоляни» вийшов до 1/16 фіналу Кубка Виклику
Російська тренерка влаштувала істерику через внесення фігуристів з РФ до бази «Миротворця»
Російська тренерка влаштувала істерику через внесення фігуристів з РФ до бази «Миротворця»
177 українських спортсменів візьмуть участь у Дефлімпіаді-2025
177 українських спортсменів візьмуть участь у Дефлімпіаді-2025
Перед грою Франція – Україна Шевченко вшанував пам’ять жертв терактів у Парижі
Перед грою Франція – Україна Шевченко вшанував пам’ять жертв терактів у Парижі
Ковляр набрав п'ять очок у грі баскетбольного Єврокубку
Ковляр набрав п'ять очок у грі баскетбольного Єврокубку

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua