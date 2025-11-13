Дружина Усика захищатиме дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Тема дисертації Катерини Усик – «Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни»

Захист дисертації планується у Харківському національному університеті внутрішніх справ

Катерина Усик, дружина абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика, захищатиме дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Відомості про запланований захист зʼявилися на порталі Інформаційної системи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Захист дисертації планується у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС). Освітня програма – Психологія (юридична психологія).

Тема дисертації – «Неакадемічні види інтелекту як чинники подолання стресу поліцейськими в умовах війни».

Раніше в цьому ж університеті ступінь доктора філософії здобув Олександр Усик.

Усику присудили ступінь доктора філософії з галузі знань «Право». Боксер захистив дисертацію у Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС).

Тема дисертації Усика – «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту».

З жовтня 2021 року боксер навчався у відділі аспірантури та докторантури у ХНУВС.

Як повідомлялося, колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов стверджував, що дисертація Усика містить посилання на невідомі джерела, а також у ній можна помітити ознаки фальсифікації джерел інформації.

Він також акцентував увагу на одному з висновків дисертації (с. 174-179):

Узагальнено, що в нашій державі доцільно імплементувати наступний зарубіжний досвід...: створити окрему позавідомчу організацію..., розробити дієві механізми спонсорства..., необхідним є розвиток спортивної інфраструктури в Україні; розробити програми обміну досвідом, як між спортсменами, так і тренерським складом..., забезпечити підтримку програм підготовки молоді за кордоном, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану, оскільки на сьогодні багато спортсменів вимушені займатись у підвальних приміщеннях, або ж декілька разів за одне тренування спускатись в укриття.

«Останнє дуже цікаве. Спортсмени дуже страждають, що їм доводиться спускатися в укриття, тому їх треба послати за кордон», – зазначає Смірнов.