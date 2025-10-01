Головна Світ Соціум
Науковці назвали простий спосіб захистити легені від забрудненого повітря

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Науковці назвали простий спосіб захистити легені від забрудненого повітря
Вживання фруктів має позитивний ефект для здоров'я
фото: ersnet.org

Фахівці підкреслюють: раціон не замінює системні екологічні заходи, але може бути додатковим способом захисту для забруднених регіонів

Регулярне вживання фруктів може частково захистити легені від шкідливого впливу забрудненого повітря. Такого висновку дійшли дослідники з Університету Лестера (Велика Британія).

Як пише «Главком» із посиланням на European Medical Journal, результати дослідження були представлені на Конгресі Європейського респіраторного товариства (ERS) в Амстердамі.

Вчені проаналізували дані про здоров'я та харчування близько 200 тис. осіб із бази британського біобанку. Виявилося, що у жінок, які з'їдали по чотири і більше порції фруктів на день, погіршення функції легень при високому забрудненні повітря було менш вираженим.

Автори дослідження пояснюють це високим вмістом антиоксидантів та протизапальних сполук у фруктах. Ці речовини можуть знижувати шкоду, викликану впливом дрібних частинок, присутніх у забрудненій атмосфері.

Йдеться про тверді частинки розміром менше 2,5 мікрометра (PM2,5). Ці мікроскопічні забруднювачі здатні проникати глибоко в дихальні шляхи та викликати запалення, окисний стрес та пошкодження легеневої тканини. PM2,5 утворюються внаслідок вихлопів транспорту, промислових викидів, спалювання палива та інших джерел, особливо характерних для великих міст.

Насамкінець фахівці підкреслюють: раціон не замінює системні екологічні заходи, але може бути додатковим способом захисту для забруднених регіонів.

Нагадаємо, за останні три десятиліття у світі різко зросла кількість смертей, спричинених серцево-судинними захворюваннями (ССЗ). Згідно зі звітом Американської колегії кардіології (ACC), підготовленим у межах глобального проєкту Global Burden of Disease (GBD), смертність від ССЗ збільшилася на 46%: з 13,1 млн випадків у 1990 році до 19,2 млн за останні кілька років.

До слова, кофеїн може збільшувати наполегливість під час виконання складних завдань, особливо у умовах стресу.

здоров'я Велика Британія наука повітря харчування стрес

