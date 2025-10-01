Науковці назвали простий спосіб захистити легені від забрудненого повітря

Фахівці підкреслюють: раціон не замінює системні екологічні заходи, але може бути додатковим способом захисту для забруднених регіонів

Регулярне вживання фруктів може частково захистити легені від шкідливого впливу забрудненого повітря. Такого висновку дійшли дослідники з Університету Лестера (Велика Британія).

Як пише «Главком» із посиланням на European Medical Journal, результати дослідження були представлені на Конгресі Європейського респіраторного товариства (ERS) в Амстердамі.

Вчені проаналізували дані про здоров'я та харчування близько 200 тис. осіб із бази британського біобанку. Виявилося, що у жінок, які з'їдали по чотири і більше порції фруктів на день, погіршення функції легень при високому забрудненні повітря було менш вираженим.

Автори дослідження пояснюють це високим вмістом антиоксидантів та протизапальних сполук у фруктах. Ці речовини можуть знижувати шкоду, викликану впливом дрібних частинок, присутніх у забрудненій атмосфері.

Йдеться про тверді частинки розміром менше 2,5 мікрометра (PM2,5). Ці мікроскопічні забруднювачі здатні проникати глибоко в дихальні шляхи та викликати запалення, окисний стрес та пошкодження легеневої тканини. PM2,5 утворюються внаслідок вихлопів транспорту, промислових викидів, спалювання палива та інших джерел, особливо характерних для великих міст.

Насамкінець фахівці підкреслюють: раціон не замінює системні екологічні заходи, але може бути додатковим способом захисту для забруднених регіонів.

