Науковці пояснили, як какао та вино покращують когнітивні функції

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Флаваноли підвищують рівень дофаміну та покращують увагу
Флаваноли покращують пам'ять через смакові рецептори

Вчені з Технологічного інституту Сібаура в Японії з'ясували, що флаваноли – речовини, що містяться в какао, червоному вині та ягодах, – здатні активувати мозок через смакові рецептори, покращуючи пам'ять та увагу. Як пише «Главком» із посиланням на EurekAlert.

Відомо, що флаваноли захищають нейрони та покращують когнітивні функції, проте їхня біодоступність – частка, яка потрапляє в кров, – вкрай низька. Щоб пояснити, як ці сполуки впливають на роботу мозку, японські дослідники перевірили гіпотезу про те, що їхній в'язкий смак сам по собі може бути стимулом для центральної нервової системи.

В експериментах на мишах флаваноли вводилися перорально у дозах 25 та 50 мг на кілограм маси тіла. Контрольна група одержувала дистильовану воду. Поведінкові тести показали, що тварини, які отримували флаваноли, були активнішими, краще орієнтувалися у просторі та швидше навчалися.

Біохімічний аналіз виявив підвищення рівня дофаміну, норадреналіну та їх попередників у структурах мозку, які відповідають за мотивацію, увагу та реакцію на стрес. Одночасно посилилася активність ферментів, що беруть участь у синтезі та транспортуванні нейромедіаторів, а також зріс рівень катехоламінів у сечі – гормонів, що виділяються при збудженні та навантаженні.

Вчені також зафіксували активацію паравентрикулярного ядра гіпоталамуса – області, що регулює стрес та роботу симпатичної нервової системи. За словами дослідників, прийом флаванолів викликає реакцію, подібну до ефекту помірних фізичних вправ.

Як пояснює керівник дослідження, доктор Ясуюкі Фуджі, гіркий і в'яжучий смак флаванолів може передавати сигнали в мозок через чутливі нерви, активуючи центральну нервову систему. Таким чином, навіть при низькому засвоєнні ці сполуки здатні запускати фізіологічні процеси, що покращують когнітивні функції та загальний стан організму.

До слова, ген циклін А2 (CCNA2), який зазвичай відключається після народження, здатний заново запускати поділ клітин серця та відновлювати ушкодження після інфаркту та серцевої недостатності. Такого висновку дійшли вчені з лікарні Маунт-Сінай. 

