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    Spice Girls випустять нову пісню вперше з 2007 року

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    Виступ групи Spice Girls на показі 2007 року - Spice Girls випустять нову пісню вперше з 2007 року

    Виступ групи Spice Girls на показі 2007 року

    Фото: Mark J. Terrill / AP

    Пісню «Feed Your Love» можна буде почути 9 липня

    Британська поп-група Spice Girls випустить нову пісню вперше за останні 14 років. Колишні і чинні учасниці зберуться на честь 25-річчя від дня виходу хіта Wannabe, з яким група стала відомою, повідомляє Daily Mail.

    Пісню «Feed Your Love» можна буде почути 9 липня. Її виконають Джері Хорнер, Мелані Чісхолм, Емма Бантон, Мелані Браун і Вікторія Бекхем, йдеться у відеосюжеті британського видання.

    Група Spice Girls з'явилася в 1994 році у Великій Британії.

    Колектив проіснував близько 10 років, після чого розпався.

    Група возз'єдналася в 2018 році після того, як в неї повернулися всі учасниці, крім Бекхем.

    У 2019 Spice Girls зібралися в гастрольний тур. Вони дали 13 концертів, заробивши £ 4,5 млн.

    До слова, на аукціоні у Великій Британії продадуть машину принцеси Діани, якою вона керувала майже сорок років тому. Автомобіль Ford Escort був подарунком принца Уельського.

    Нинішня володарка Ford Escort є великою прихильницею принцеси Діани, і вона настільки дорожила авто і його королівської історією, що зберігала його походження в секреті аж до торгів. Чому вона вирішила продати машину, на даний момент невідомо. Автомобіль попередньо оцінили в майже $57 тисяч.

    Нагадаємо, що раніше на аукціон було виставлено велосипед принцеси Діани, на якому вона каталася ще до заміжжя з принцом Чарльзом. Він був символом її юнацької свободи, а потім обмежень, з якими Леді Ді зіткнулася, ставши членом королівської сім'ї.

    Теги: музика Велика Британія
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    Spice Girls випустять нову пісню вперше з 2007 року