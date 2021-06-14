«Подія століття»: найкращий симфонічний оркестр світу відсвяткує 140-річчя на сцені Одеської опери

Берлінський філармонійний оркестр сам виступив ініціатором приїзду до Одеси – міста, де колись зародилася одна з найвідоміших скрипкових шкіл світу

В Україну приїде з виступом Берлінський філармонійний оркестр

Берлінський філармонійний оркестр, який вважається найвідомішим і найкращим симфонічним оркестром у світі, відсвяткує свій 140-річний ювілей на сцені Одеської національної опери. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

«За значенням цей концерт для України сміливо можна назвати подією століття, яка стане яскравим акцентом не тільки в історичному та мистецькому значенні, приверне до України і зокрема до Одеси увагу цілого світу, але і надасть особливі шанси для розвитку дипломатичних зв‘язків та кооперації нового високого міжнародного рівня», – йдеться у повідомленні.

У Мінкульті зауважили, що Берлінський філармонійний оркестр https://www.berliner-philharmoniker.de/en/concerts/calendar/details/53922/?fbclid=IwAR1BbArnTfRpfn6wcH4V_j9KrYGUy62SPBNzSr1a913sTZALdXGNkoebYKk#mce_temp_url# – міста, де колись під керівництвом Петра Столярського зародилася одна з найвідоміших скрипкових шкіл світу.

Колектив виконає особливу концертну програму, яка транслюватиметься наживо зі сцени Одеської національної опери. У складі оркестру близько 100 музикантів під керівництвом головного диригента та художнього керівника Кирила Петренка.

«Оркестр виконає особливу концертну програму, яка транслюватиметься в живому часі зі сцени Одеської національної опери не лише Першим німецьким державним каналом телебачення, а і міжнародними медіа-партнерами на цілий світ», – додав міністр культури Олександр Ткаченко.

Європейський концерт до дня народження цього колективу – традиція, яка була заснована в 1991 році і якою оркестр декларує свою позицію культурного посла світу заради цінностей мистецького та міжнародного об‘єднання.

За попередні роки Берлінський філармонійний оркестр вже відвідав з Європейським концертом Велику Британію, Іспанію, Францію, Грецію, Чехію, Польщу, Росію, Італію, Швецію, Туреччину, Португалію, Угорщину та Австрію.

Особливою освітньою місією оркестру є ідея після Європейського концерту ініціювати ще один проєкт для талановитої молоді – за участю юних музикантів з Німеччини, Молодіжного симфонічного оркестру України та кращих учнів і студентів одеських спеціалізованих музичних закладів.

До слова, студенти-китайці зворушливо заспівали: «Україна – це ти» (відео).