Spiegel: Німеччина буде розвивати кіберзброю



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За ініціативою міністерств оборони та внутрішніх справ німецький уряд має намір заснувати держагентство з розвитку кіберзброї

Федеральний уряд Німеччини з ініціативи міністерства оборони та міністерства внутрішніх справ країни розробляє плани зі створення держагентства з розвитку кібербезброї. Про це в суботу, 11 серпня, повідомило видання Der Spiegel.

За даними тижневика, уряд схвалить створення «агентства з інновацій у сфері кібербезпеки» на своєму засіданні в середу, 15 серпня. Нове відомство має забезпечити Бундесвер та спецслужби країни необхідними засобами для захисту від кібератак. Очікується, що завдяки агентству урядові структури володітимуть продуктом для аналізу загроз та можливого віртуального удару у відповідь та не будуть змушені чекати його появи на ринку і купувати.

Таким чином, як зазначено в пропозиції міністерки оборони ФРН Урсули фон дер Ляєн та очільника МВС Горста Зеегофера, агенція «зробить надійний внесок в убезпечення майбутнього Німеччини».

У створенні відомства Німеччина орієнтується на відповідні державні агенції США та Ізраїлю. Міністерство оборони планує у 2019 та 2020 роках виділяти щорічно близько 50 мільйонів євро на дослідження та технологічні розробки в кіберсекторі.

Джерело: Deutsche Welle