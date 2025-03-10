У Хмельницькому внаслідок нападу постраждав військовослужбовець ТЦК

Опір, образи чи перешкоджання роботі ТЦК тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність

Як з’ясували правоохоронці, нападники перебували у розшуку

У Хмельницькому двоє чоловіків, які перебували у розшуку, під час перевірки документів напали на військовослужбовця місцевого ТЦК та побили його. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Хмельницький обласний ТЦК та СП.

Напад стався напередодні, 9 березня. Внаслідок інциденту постраждав офіцер Сухопутних військ ЗСУ. Загрози його життю наразі немає, уточнили у Хмельницькому ТЦК, а нападники вже затримані та передані правоохоронцям. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У ТЦК нагадали, що військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виконують службові обов’язки в умовах воєнного стану. Тому будь-який опір, образи чи перешкоджання їхній роботі тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

«Главком» повідомляв, що загалом станом на березень у Києві у розшуку ТЦК перебуває майже 70 тисяч осіб. Правоохоронці не уточнили, як саме вони розшукують так званих «ухилянтів», проте зазначили, що використовують «усі наявні можливості».

Також стало відомо, що від початку нинішнього року було відкрито 9 658 виконавчих проваджень через порушення правил військового обліку, – а це майже стільки ж, скільки було за весь 2023 рік.