США депортували китайських дипломатів



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Фото: CNN

Співробітників посольства намагалися проникнути на військову базу

Влада США восени 2019 таємно вислала з країни двох співробітників посольства КНР, запідозривши їх у спробі проникнути на територію американської військової бази у місті Норфолк штату Вірджинія.

Про це повідомляє NYT.

«Сполучені Штати таємно вислали двох працівників посольства Китаю у вересні після того, як вони заїхали на заборонену територію військової бази у Вірджинії», – йдеться у повідомленні.

Газета, посилаючись на власні джерела, повідомила, що вперше протягом останніх 30 років США вислали китайських дипломатів за підозрою у шпигунстві.

Наприкінці вересня двоє китайських дипломатів з дружинами під’їхали на автівках до КПП американської військової бази, що є режимним об’єктом, і в тому числі штабом підготовки спецоперацій Збройних сил США. Охорона об’єкта дозволила співробітникам посольства минути шлагбаум з тим, щоб вони розвернулися та поїхали назад, оскільки у них не було дозволу перебувати на території бази.

Однак китайські дипломати, минувши шлагбаум, не стали розгортатися й поїхали далі, зупинившись тільки після того, як їм перекрили шлях пожежними машинами. Працівники посольства КНР пояснили свої дії тим, що не зрозуміли інструкції охорони англійською мовою та заблукали.

За тиждень після інциденту Держдепартамент США встановив обмеження на переміщення китайських дипломатів, у відповідь на багаторічні заходи влади КНР, що обмежують переміщення країною американських дипломатів.