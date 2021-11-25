Кремль сказав, коли нападе на Україну

Радник Путіна попередив про новий конфлікт

У Кремлі заявили, що Російська Федерація нападе на Україну, якщо вона приєднається до НАТО. Про це сказав радник Кремля, голова правління Ради із закордонних справ Росії Федір Лук’янов, повідомляє видання Telegraf.

У матеріалі зазначається, що це зрозуміле пояснення того, чому РФ займається збільшенням своєї військової присутності на кордонах з Україною.

При цьому радник Кремля попередив про «новий конфлікт», який виникне за умови розширення НАТО на схід.

«Росії доведеться змінити систему і провести нові червоні лінії», – сказав Лук’янов.

Нагадаємо, раніше експерт розповів, чому навколо нашої країни неспокійно і чого хоче Путін.

Також РФ за місяць перекинула на Донбас вісім вагонів боєприпасів та різноманітне озброєння.

Раніше Кремль назвав ситуацію на Донбасі «дуже і дуже тривожною».

Через це Канада розглядає варіанти додаткової військової допомоги Україні.

Також стало відомо, чи готова Росія до нападу на Україну: думка генерала.

2 листопада американські видання The Washington Post та Politico оприлюднили супутникові знімки скупчення російських військ у прикордонних районах. У Кремлі заявили, що не коментуватимуть переміщення військ, оскільки воно стосується внутрішніх справ держави, а самі знімки назвали зробленими на кордоні Білорусі та РФ.

Тим часом Захід збентежений: Росія перекидає танки до українського кордону.

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