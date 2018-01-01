США хочуть зберегти домінування в повітрі

Військово-повітряні сили витратять до 10 млрд. доларів на нові розробки

Міністр військово-повітряних сил США Хізер Вільсон заявила, що ВПС будуть інвестувати необхідні кошти в розвиток систем, які допомагатимуть підтримувати домінування США в повітрі. Про це повідомляє видання Aviation Week. Перш за все протягом п’яти наступних років профільне міністерство планує інвестувати в нові розробки додаткові 2,7 млрд.



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U.S. Air Force

Військово-повітряні сили витратять до 10 млрд. доларів на нові розробки

Міністр військово-повітряних сил США Хізер Вільсон заявила, що ВПС будуть інвестувати необхідні кошти в розвиток систем, які допомагатимуть підтримувати домінування США в повітрі. Про це повідомляє видання Aviation Week.

Перш за все протягом п’яти наступних років профільне міністерство планує інвестувати в нові розробки додаткові 2,7 млрд. доларів. Як наслідок, загальні витрати на науково-дослідницькі і дослідницько-конструкторські роботи складуть 10 млрд. доларів.

Ця сума буде спрямована на розвиток сімейства систем, які відомі під загальною назвою «Наступне покоління домінування в повітрі». Перш за все мова йде про розвиток необхідний систем радіо-електронної боротьби. Крім того, нові додаткові кошти будуть спрямовані відразу на два проекти щодо розвитку гіперзвукової зброї. Також, ВПС США планують проводити модернізацію наявного парку літаків F-15C-E, F-16 і F-22.