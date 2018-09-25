  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    США і Південна Корея підписали новий договір про вільну торгівлю

    • Розсилка
    <span>Дональд Трамп і Мун Чже Ін</span> - США і Південна Корея підписали новий договір про вільну торгівлю
    Дональд Трамп і Мун Чже Ін

    Південна Корея збільшить кількість імпортованих із США автомобілів і змінить позицію щодо фармацевтичної продукції

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і глава Південної Кореї Мун Чже Ін підписали новий договір про вільну торгівлю між країнами.

    Про це повідомляє CNBC.

    У рамках нового договору Південна Корея збільшить з 25 до 50 тис. кількість автомобілів американських виробників, що постачаються на південнокорейський ринок без додаткових модифікацій.

    Також Сеул погодився визнати встановлені в США стандарти з безпеки для навколишнього середовища і кількості шкідливих речовин у вихлопних газах.

    Крім того, Південна Корея змінить свою позицію щодо підтримки внутрішніх виробників фармацевтичної продукції та забезпечить справедливе ставлення до товарів із США.

    Згідно з договором, імпорт сталі з Південної Кореї в США буде обмежений на рівні 70% від обсягів з 2015 по 2017 рік.

    США Південна Корея ринок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ