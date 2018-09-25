США і Південна Корея підписали новий договір про вільну торгівлю



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Дональд Трамп і Мун Чже Ін

Південна Корея збільшить кількість імпортованих із США автомобілів і змінить позицію щодо фармацевтичної продукції

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і глава Південної Кореї Мун Чже Ін підписали новий договір про вільну торгівлю між країнами.

Про це повідомляє CNBC.

У рамках нового договору Південна Корея збільшить з 25 до 50 тис. кількість автомобілів американських виробників, що постачаються на південнокорейський ринок без додаткових модифікацій.

Також Сеул погодився визнати встановлені в США стандарти з безпеки для навколишнього середовища і кількості шкідливих речовин у вихлопних газах.

Крім того, Південна Корея змінить свою позицію щодо підтримки внутрішніх виробників фармацевтичної продукції та забезпечить справедливе ставлення до товарів із США.

Згідно з договором, імпорт сталі з Південної Кореї в США буде обмежений на рівні 70% від обсягів з 2015 по 2017 рік.