США і Туреччина продовжують діалог щодо F-35 та С-400



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Не зважаючи на протиріччя, відносини між військовими США і Туреччини залишаються стабільними

Керівник сил НАТО в Європі генерал Тод Волтер заявив про те, що Вашингтон і Анкара на рівні міністрів оборони продовжують діалог щодо суперечностей, які викликали постачання російських систем ППО С-400 і американських винищувачів F-35 до Туреччини.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Патрік Шанахан і його турецький візаві Хулусі Акар можуть продовжити обговорення даних питань на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО.

При цьому генерал Тод Волтерс відзначив, що відносини між двома оборонними відомствами залишаються позитивними і міцними, не зважаючи на погрози Вашингтону припинити постачання винищувачів F-35 до Туреччини через бажання Анкари отримати російські системи ППО С-400.

За словами американського генерала, Вашингтон не готовий до розміщення поряд цих двох систем озброєння.

Нагадаємо, раніше президент Туреччини повідомив, що угода щодо придбання в Росії С-400 вже відбулася.

Ці поставки можуть дуже загострити відносини Анкари з Вашингтоном. США протягом декількох місяців намагалися переконати Туреччину в тому, що покупка С-400, несумісних з системами, що стоять на озброєнні країн НАТО, є необережним кроком.