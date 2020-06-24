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    Зливи та водяний смерч: Стамбул накрила негода (відео)

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    <p>Пошкоджений смерчем будинок</p> - Зливи та водяний смерч: Стамбул накрила негода (відео)

    Пошкоджений смерчем будинок

    Фото: Hurriyet Daily News

    У Стамбулі внаслідок сильних злив та граду низка вулиць опинилися під водою

    У найбільшому місті Туреччини після потужних злив затопило вулиці, одна людина загинула.

    Як повідомляє Hurriyet Daily News, в одному з районів утворився водяний смерч. 

    У вівторок, 23 червня, у Стамбулі внаслідок сильних злив та граду низка вулиць опинилися під водою, як у європейській, так і в азійській частині міста. Особливо постраждав район Есеньюрт.

    Внаслідок негоди загинула одна людина. Як розповів виконуючий обов’язки губернатора Стамбула Алі Єрлікая, загиблий – 30-річний сирієць. Ще декілька людей отримали травми і були доставлені до лікарень, але загрози для їхнього життя немає.

    У районі Бююкчекмедже над поверхнею води утворився смерч, місцеві мешканці зафіксували його на відео. На одному з будинків зірвало дах.

    Водяні смерчі - не зовсім незвичне для Туреччини явище, але зазвичай вони бувають на півдні країни. 

    Як відомо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони. 

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

    На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

    Зазначимо, що через зсуви у Карпатах зникло озеро Криве.

    Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

    Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів. 

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